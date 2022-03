Imposible salvación para el calderón varado en la playa de Oliva

Medio Ambiente. Pese a los intentos realizados por los expertos biólogos desplazados desde l’Oceanogràfic de València, no fue posible salvar la vida al calderón que, la tarde del pasado domingo, quedó varado en la playa. El ejemplar, también llamado ballena piloto de aleta larga, llamó la atención de numerosas personas, y su estado de salud obligó a tener que sacrificarlo porque no tenía posibilidades de sobrevivir. La concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Oliva, María José Llorens, señaló que cetáceo se encontraba muy mal y se le realizará una necropsia para tratar de determinar el motivo de la muerte. Llorens también trasladó su reconocimiento por la colaboración de Oliva Surf con todo su equipo que estuvieron ayudando para trasladar al cetáceo hasta el vehículo de l’Oceanogràfic, a la Policía Local, así como a las personas que se acercaron a ayudar a pesar de la lluvia del domingo. Desde el ayuntamiento de Oliva han destacado la labor de todos los participantes, entre ellos los biólogos, que inicialmente trataron de salvar al animal y después vieron que no tenían otra alternativa más que sacrificarlo. En la imagen superior, los expertos, ante el calderón y, detrás, numerosas personas que se interesaron por las labores.

donaciones. De norte a sur de la Safor, numerosos ayuntamientos y colectivos sociales, así como ONG, han organizado durante el fin de semana campañas de solidaridad con el pueblo ucraniano a raíz de la terrible invasión del ejército ruso y de la guerra que eso ha provocado. Los ciudadanos, además, han respondido de forma muy positiva a la llamada para recoger tanto objetos, especialmente prendas de abrigo, para llevarlas en camiones a aquel país y repartirlo entre la población que ha tenido que escapar de sus viviendas por temor a los bombardeos o a las consecuencias de la invasión rusa. En la imagen superior, cientos de mantas y prendas de invierno recogidas en la localidad de l’Alqueria de la Comtessa. Debajo, varias personas en el punto de donación que se montó en la feria gastronómica del blat picat de Villalonga.