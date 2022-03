Quien se acerque las próximas fiestas falleras a la plaza Major de Gandia no va a quedar indiferente. Le podrá gustar más, le podrá gustar menos, pero seguro que no va a poder contenerse de hacer algún comentario. El motivo será la innovadora apuesta que ha realizado esta año la comisión de la Plaça del Mercat, que planta sus monumentos en esa céntrica ubicación.

«Raters valencians» es el lema de su falla mayor. Se trata de la raza canina autóctona por excelencia. Y eso, literalmente, es lo que va a plantar la comisión gandiense a partir del próximo fin de semana, un gran perro de este tipo de 12,8 metros de altura, que estará adornado con más de 6.500 flores elaboradas a mano con plástico reciclado y biodegradable.

La idea se basa en la figura de Pupy, el enorme can formado con flores naturales de diferentes colores que preside la entrada del museo Guggenheim de Bilbao, que este 2022 cumple 25 años desde que fue inaugurado. Los responsables de la comisión se pusieron en contacto con la institución para explicarles su idea, a cuyos representantes, aseguran, les encantó. «Nos dieron las gracias y nos dijeron que les parecía una idea muy original», señala Santi Gomar, quien ha colaborado con la entidad para lograr que el proyecto se hiciera realidad. La figura que plantará Mercat supera en 40 centímetros la de Bilbao, que mide 12,4 metros.

El proyecto ha tomado forma en el taller del artista fallero de Gandia Pere Baenas, que hace años que trabaja con la comisión del Mercat y no ha dudado en poner su firma a la pieza. Pese a ser un artesano con un palmarés impresionante, que el año pasado logró el primer premio en la sección Especial de València con Convento de Jerusalén y que opta a repetir este año, no dudó en aceptar la arriesgada e innovadora propuesta con la que este ejercicio se presentaron en su nave de Daimús los miembros del Mercat.

Allí mismo, donde se ultima la figura mientras, a su vez, se prepara el traslado de las piezas de Convento a València y ante la mirada de la gran cabeza del «rateret» esperando para ser pintada, señala a este periódico que «cuando me lo propusieron no me podía negar» porque «el Mercat es la falla donde yo empecé y tengo muy buenos amigos». Pero además, «me gusta aceptar los nuevos retos, ya que será algo muy novedoso y original».

Baenas cree que este trabajo demuestra que «se puede hacer una falla con las posibilidades que se disponen pero, a su vez, que tenga ingenio y gracia».

Pero el monumento del «reteret» va más allá, ya que se ha buscado crear un proyecto participativo, porque muchos miembros de la propia comisión han colaborado en la elaboración de las flores de plástico que adornarán la pieza central, inclusivo, debido a que una parte importante de estos elementos han sido creados también por los usuarios y las usuarias de Espurna y ecolígoc, ya que incluso para el césped se utilizarán materiales reciclados.

Las flores, por cierto, están elaboradas con un plástico biodegradable donado por la empresa Vicky Foods. Por suerte, son de diferentes colores, lo que permite crear figuras de distintas tonalidades sobre el cuerpo del animal.

Pero aún hay más. El gran animal se sostendrá sobre una peana que será decorada con arte urbano elaborado por los grafiteros Eloi Àngel, Davide DPA y Javi Picornell.

Toda la temática de la falla girará en torno al mundo de los canes y se centrará en la crítica local, como explicaba el presidente de la comisión, Julián Toledo.

«Estamos muy contentos e ilusionados con el proyecto», indica el máximo representante de la falla Plaça del Mercat. «Pensamos que será un buen reclamo para Gandia debido a su ubicación, la plaza Major, por donde pasan muchas personas», indicaba ayer en conversación con Levante-EMV. El presidente agradece la predisposición de Pere Beanas, «que ha estado a todo lo que le hemos propuesto este año que queríamos hacer algo diferente». También agradeció la implicación de todas las personas de la comisión que llevan tres meses trabajando para la elaboración de las 6.500 flores y también de Espurna, que serán invitados de honor el día de la «plantà». Queremos que participen y que ellos mismos pongan las últimas flores en la figura del perro para rematar el monumento», explicaba Toledo.

El ingenio y gracia para competir en la sección Especial

La comisión Plaça del Mercat compite este año en la sección Especial, donde resulta muy complicado competir con un presupuesto más ajustado. Por ese motivo, desde la entida consideran que su batalla este año está en el premio del ingenio y gracia, donde esperan ser serios competidores del resto de comisiones: Vilanova, Prado y Corea. Para ello, la figura del gran «rateret» de casi trece metros de altura va acompañada de una ácida crítica local, donde la comisión no deja títere con cabeza, en la línea de lo que ya hace en su «llibret».