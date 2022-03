valència. Una xiqueta i un xiquet de Bellreguard han pres possessió com a membres del primer Consell d’Infància i Adolescència de la Comunitat Valenciana. Silvia Villamayor Peiró i Joan Escrivà Negre van ser a més els encarregats de llegir el discurs en representació del nou òrgan durant l’acte de constitució, que es va celebrar al Centre Cultural de la Beneficiència, a València. Ells dos, com la resta de membres d’aquest Consell d’Infància i Adolescència, van rebre els diplomes acreditatius de mans de la vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, qui els va animar a fer propostes per la promoció dels drets de la infància i l’adolescència. A més, Joan i Silvia van ser els encarregats de llegir un discurs, elaborat per ells mateixos, en representació dels membres del Consell d’Infància i Adolescència de la Comunitat Valenciana.