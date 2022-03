Nada le hacía pensar a Sara García Gordiillo que cuando empezó con este proyecto, hace poco más de un año, acabaría convirtiéndose en emprendedora de su propia marca. Con solo 26 años y tras salir de un infierno de siete años de malos tratos decidió, junto a su madre, Inma Gordillo Cana, a crear una línea de cosmética natural con la que apoyan y visibilizan a las víctimas de violencia de género.

«Las dos hemos pasado por esta complicada situación, teníamos claro que cuando empezamos con la marca Kierete queríamos ayudar a otras mujeres para que vean que sí se puede salir de esto», afirma Sara.

Desde el principio las dos mujeres decidieron apostar por productos que fueran naturales, ecológicos, no contaminantes con el medio ambiente, veganos y que no sean testados en animales. Además, por cada pedido realizado donan un euro a la Fundación Ana Bella de Sevilla, la red de mujeres supervivientes de violencia machista. «Sabemos que con estas donaciones aportamos un granito de arena, pero lo que también queremos dar visibilidad a este problema. Es importante que se hable de esto durante todo el año para que las cosas cambien».

Inma, madre de Sara y cofundadora de la marca, empezó a estudiar farmacia con 48 años y actualmente es la formuladora de sus productos. Sara dejó su trabajo para iniciar esta aventura y, aunque reconoce que en algún momento ha pensado en tirar la toalla, sigue luchando por su idea con mucha ilusión. «Emprender es algo muy bonito, pero también difícil. Todavía no me compensa económicamente, pero me encanta lo que hago», afirma.

Aunque pronto empezarán en la creación de productos nuevos, uno de sus principales objetivos es aumentar los puntos de venta en toda España y también crear su propia asociación dedicada a las mujeres.

Un referente social

Durante el pasado 25 de noviembre, cuando se celebra la Jornada contra la Violencia de Género, ya se encargó de dar charlas en centros escolares, contando su propia historia, y afirma que le encantaría volver a hacerlo. «Todo empieza desde la educación. Creo que puedo ser un referente para muchas personas para que vean que necesitamos un cambio social», señala en este encuentro con Levante-EMV.

Madre e hija apostaron por construir su propio sueño cuando creían que todo estaba perdido. Pasaron muchos años hasta que se creyeron válidas para enfrentarse a cualquier adversidad. Hoy pueden y quieren demostrar a todas esas mujeres que están sufriendo, que nada es imposible y que se puede salir de estas situaciones. Y añaden que Kierete no es solo una rutina de belleza, es mucho más. «Cuando nos separamos de nuestras parejas no nos valorábamos nada. Quienes sufran esta misma situación también pueden aprender a dedicarse tiempo, aprender a quererse». Porque como bien explica Sara, «cuando tú te quieres, todo cambia».