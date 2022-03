Homenatge a les dones pioneres de tot el món en el Braç Treballador de Tavernes

Reivindicació del femenisme. Tavernes de la Valldigna ha commemorat el Dia Internacional de la Dona amb un acte ple de reivindicació, unió i sororitat femenina en l’edifici del Braç Treballador. Els actes organitzats per la Regidoria d’Igualtat i Dona van comptar amb la presència de l’escriptora valenciana de literatura juvenil, Gemma Pasqual, una de les protagonistes del mural dedicat a grans escriptores fet pel muralista Toni Espinar. El pati del Braç Treballador s’ha convertit en una obra d’art i un recurs didàctic per a treballar la igualtat i l’empoderament femení gràcies a la iniciativa per a ampliar el mural dedicat a les germanes Mirabal, elaborat al voltant de la commemoració del 25 de novembre, Dia Mundial de l’Eliminació de la Violència Contra la Dona. Espinar ha homenatjat a dones referents en la història com Mavi Mestre, Clara Campoamor, Simone de Beauvoir, Empar Navarro i Giner, Mary Winston Jackson, Matilde Salvador, Anna Lluch i la vallera Joaquina Mifsud, primera dona en estudiar una carrera de Ciències. La segona part del mural està dedicada a les escriptores valencianes Carme Miquel, Isabel-Clara Simó, Gemma Pasqual, Carmelina Sánchez-Cutillas i Beatriu Civera. A més, la pintura del pati interior del Braç Treballador protagonitzada per dones de rellevància històrica, va ser explicada pel mateix artista i per l’agent d’Igualtat i professor, Agustín Zaragozá. Per altra banda, el dibuix guanyador del concurs ‘Dibuixant per la Igualtat’ va ser el de la xiqueta Eva Bono, el qual serà la imatge del cartell anunciador dels actes del 8M de l’any 2023. L’alcalde de Tavernes, Sergi González, l’escriptora Gemma Pasqual i la regidora d’Igualtat i Dona, Noèlia Alberola, van entregar els diplomes i els diferents premis als vencedors. Enguany, l’emotiu manifest reivindicatiu l’ha llegit la cronista oficial de Tavernes, Encarna Sansaloni, que va reivindicar el paper de la dona i va fer un alegat per la pau i condemna a la guerra. Per últim, es va inaugurar l’exposició «Dones i oficis de Tavernes», que consta d’imatges antigues cedides pels veïns i veïnes i també la biografia de dones pioneres en diverses professions abans dels anys 50 com Joaquina Mifsud, Carmen Garcia, Maria Gregori i Anna Palomares.