La subida de los materiales encarece un 21% el depósito de lluvias de la playa de Gandia

Un 21% más tendrá que pagar la empresa Actuacions Ambientals Integrals (AAI), constituida por Omnium y el Ayuntamiento de Gandia, para poder ejecutar la obra del mayor depósito de aguas pluviales de esta ciudad. Esa es la cifra que permite cuantificar el incremento del precio de los materiales de construcción a consecuencia de la recuperación económica que se está produciendo tras la crisis sanitaria del covid-19.

Ese sobrecoste es el que afecta al tanque de tormentas que se va a construir bajo el parque del Clot de la Mota, en la playa de Gandia, destinado a evitar inundaciones en una parte muy importante del área urbana litoral, y también en la urbanización de Equipamientos Privados, que está en la recta final de las obras.

Hace apenas unos meses ese proyecto, que fue licitado por un montante de 8,8 millones de euros, se adjudicó a una empresa que se ofreció a ejecutarla por 6,6 millones, una baja del 27% que entonces contentó a los responsables de AAI por el «ahorro» de 2,2 millones. Sin embargo la empresa adjudicataria, a la vista del incremento del precio internacional de las materias primas, comunicó poco después que renunciaba al proyecto, y para ello argumentaba que no podía llevarlo a cabo con la cantidad económica que había ofrecido.

AAI no tuvo más remedio entonces que volver a licitar este proyecto, con carácter de urgencia, y en esta ocasión la rebaja ha sido mucho más moderada. La firma Ocide Construcción ha resultado adjudicataria y cobrará por ello 8 millones de euros. La rebaja se queda en el entorno del 9% y, respecto a la primera licitación, AAI tendrá que pagar 1,4 millones más. De la primera a la segunda adjudicación, y por culpa de ese incremento del valor de los materiales, la factura definitiva se encarece un 21%.

Esta situación no es singular. Después el parón de la economía mundial que se produjo durante el primer año de la pandemia y la consiguiente crisis sanitaria, toda la actividad que no se había podido desarrollar comenzó a reactivarse. Eso generó, a mediados del año pasado, una enorme demanda de todo tipo de materiales, especialmente los de la construcción, que acabó derivando en un incremento del precio en todo el mundo. Muchas empresas que se habían adjudicado obras públicas y privadas trataron de ajustar precios para no entrar en pérdidas, y otras optaron por renunciar a contratos ya firmados.

En Gandia ocurrió también en la reforma del instituto Ausiàs March, pero en una segunda licitación se consiguió mantener el valor del contrato, algo que no ha ocurrido con este depósito contra inundaciones en la playa.

Adopción de medidas

Este problema se extendió de tal manera que incluso hubo responsables políticos que plantearon la necesidad de adoptar medidas para evitar la renuncia de empresas a ejecutar obras ya adjudicadas o, en su caso, que los ayuntamientos tuvieran que pagar más, descolocando sus presupuestos.

En el caso concreto del depósito contra inundaciones de la playa de Gandia, al inconveniente de tener que pagar más se suma el tiempo. Con los 24 meses de ejecución que contempla el contrato, esta importantísima infraestructura no estará acabada antes del verano de 2024.

El depósito, que va unido a una enorme red de colectores de aguas pluviales y a toda la maquinaria para la impulsión del agua para enviarla a la depuradora, tendrá una capacidad de 11.000 metros cúbicos que se sacarían en momentos de esas fuertes precipitaciones que inundan las calles. En la superficie los técnicos han diseñado un gran espacio con juegos de agua.