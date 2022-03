Assaig d’un pregó de falles

Els vents marçals, a més d’algun molest refredat, escampen l’alegria de la festa i donen la benvinguda a les Falles. Potser els tresorers de les comissions miraran amb preocupació com va minvant la caixa i faran càlculs sobre com han pogut fallar les comprovacions de les entrades i eixides, fetes amb gran escrupolositat. Cada cèntim s’ha arreplegat amb penes i treballs, mentre les eixides s’esmunyen de les mans con anguiles voraces. Al capdavall, encara que amb resignació, tots hauran de convenir que tot siga per la festa. I ho diran amb tota la raó del món.

La festa trenca la rutina, els convencionalismes. Una jove informàtica o un director comercial canvien els vestits de treball per un suposat vestit de llauradora valenciana o d’un enfeinat hortolà, tots dos amb la consciència de saber que una indumentària no habitual, més enllà del seu caràcter de disfressa, els ajuda a crear una nova personalitat. De sobte, les relacions socials canvien i ja no tenen importància ni els oficis ni els càrrecs quotidians, sinó que s’hi viu una transfiguració que, tot i ser efímera, va obrint a nous encontres i amistats abans impensables.

Les pautes socials, marcades sempre pels rígids horaris, guardians de la productivitat, fan més laxa la vida i les hores passen i passen sense altra preocupació que fruir de tot allò que oferix a mans plenes la festa. Un ramell on s’ajunten el bon menjar, l’abundància del beure, la lliure conversa, i tot ben unit pel llaç de la música. Els objectius de l’activitat deixen de ser productius i no tenen altra finalitat que expressar el do de viure, el joc aparentment intranscendent de sentir-se acollit pels altres, en plena comunió, sense les barreres que imposa la realitat social de cada dia.

La festa destapa també, en retirar-se momentàniament els convencionalismes socials, les màscares negatives de cadascú, com l’individualisme i la insolidaritat, mentre afortunadament també farà brollar tot allò que fa amable la vida dels altres, com l’empatia, l’humor o l’amistat. Unes actituds positives, nascudes sense esperar res a canvi i tan sols fonamentades per l’absència de càlculs o d’obscurs propòsits.

Però la festa té també els seus enemics dins de casa, sobretot quan és excessivament programada, com un deure que cal complir per obligació, com ja està passant amb els gregaris caps de setmana, coneguts per una bàrbara apòcope «finde», que només tenen la consistència d’un parèntesi en el treball pautat de dilluns a divendres. Així desapareix la sorpresa, la superació de la rutina, i guanya terreny el protocol, la competència envejosa entre uns i altres, mentre avança la fossilització de la festa, en detriment de l’espontaneïtat o la tan valenciana capacitat d’improvisació.

La festa, finalment, és essencialment pública, filla legítima de l’àgora, de la plaça oberta a tots els ciutadans, a totes les tendències i raonaments, sense l’estèril censura d’uns pocs constituïts en oracles per pròpia decisió, sense cap investidura popular. Pel seu caràcter públic, les falles tenen també una funció cívica, que van fent realitat de moltes maneres: treballar per la cohesió dels barris, contribuir a l’ús social de la llengua, acollir i acompanyar els xiquets i xiquetes, i tantes activitats més de caràcter cultural i lúdic.

La festa és obra d’una societat, d’un poble o d’un lloc ben delimitat. És per això que el seu sentit localista, el seu «ara i ací», és consubstancial amb el seu sentit més profund, que no és altre que el present estricte, sense la càrrega del passat ni la por al futur, com aquell moment únic de l’existència que es vol guardar com un selecte perfum, com la mirada d’uns ulls encisadors, que, tot i la seua fugaç presència, deixaran una petjada inoblidable, encara que lleu, com la d’una jove gavina sobre l’arena de la platja.

I ara sí, sobren les paraules i cal emmudir, perquè la festa crida a les nostres portes i desitja escampar una invitació a l’alegria, a viure més enllà de les altes parets dels obscurs prejudicis i a estendre blanques teles on escriure lliurement tot allò que es vol comunicar per a ser més acollidors, més feliços, mentre creix el desig de gaudir d’unes bones festes per a tots i si és possible sense la pluja inoportuna, i només envoltats per l’escalfor d’un bon amic, el Sol.