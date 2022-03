«Soy testigo de décadas dedicadas a las fallas y ese es mi bagaje»

¿Cómo y cuándo llega a la Junta Local FalleraYo era secretario de mi falla, Escola Pia, en 1990 y miembro de la asamblea general, con tan solo 19 años. Mi juventud y las inquietudes motivaron que me ofrecieran ser miembro de la JLF. ¿Y qué pasó?

V

eníamos de unas Juntas Locales en que las fallas imponían al presidente los miembros de la Junta. No se los podía elegir, se los endosaban las fallas y eso era inviable, como se demostró en situaciones complejas. De hecho, me ofrecieron presentarme a los dos únicos cargos que elegían las Fallas. En uno me tenía que enfrentar a Jesús Martínez y en otro a Juan Arturo Martí. Casi nada. Yo les dije, puedo ser joven pero no tengo el bagaje de dos grandes falleros como ellos. Así que, tras sacar apenas tres votos -uno de mi falla- fui directamente al cargo de vicesecretario con Salvador Boix.¿

Cómo fue tu primer día?

Entré en aquella sede de la calle Pellers, 13 y secretaría estaba al fondo. Una mesa antigua, con un flexo y una máquina de escribir. Parecía un antro. La costumbre era hacerlo todo en casa. Y me tuve que adaptar a escribir las convocatorias con máquina electrónica, escribir sobres y poner sellos para convocar a las fallas o repartirlos por domicilios, así como redactar las actas a mano y pasarlas al libro que, después, se exhibía en la asamblea y pasaban todos a firmar. Hoy es impensable y propio del siglo pasado.

¿Q

ué recuerda de toda aquella época?

Pues que las fallas eran otra historia. Veníamos de unas fallas en blanco y negro que yo viví en su tramo final. No teníamos alternativas de ocio como ahora y solo esperabas los fines de semana para «bajar a la falla», y eso se ha perdido. Así conocí a aquellos falleros que hicieron grandes las comisiones y las Fallas de Gandia.

¿C

omo fue fallero?

Mi padre era camionero y solo lo veía cada 15 días. No había la tecnología de hoy y siempre tuve como referente a mi tío Jaime Pérez, faller i senyoret del Carrer Major i Passeig. Mi madre me vistió por primera vez allí, y luego, como mi abuela era de Benirredrà y en Benipeixcar no había falla -la hubo a finales de los 60- me apuntaron a Benirredrà en la época de Jesús Montolío. A los dos años un grupo de vecinos de Benipeixcar nos animamos y sacamos adelante la falla. Y allí estuve hasta 1985, cuando decidí dar un respiro.

¿Ya

tan joven?

Sí. Estaba asumiendo demasiada participación con 15 años y quise parar. Y paré. Lo que sucede es que en 1986 se presenta en mi casa Reme Piquer y Juana Vicedo. Piden a mis padres y a mí colaboración en el teatro de la falla Escola Pia. Yo al principio me niego pero vista la complicidad de mis padres con las familias Santatecla-Piquer y Ribes-Vicedo no me queda otra que acceder. Les dije: voy os ayudo y me vuelvo. Y nunca más volví. Allí encontré a mi mujer, a una familia, y a unos amigos.

¿Y de ahí a la Junta?

Efectivamente. A los dos años, Manolo Cháfer me hizo secretario de la falla. Y al año siguiente me ficharon en la Junta y así hasta 2009. ¡Y eso que quería parar!

¿Ha influido la política en decisiones falleras?

N

o. Pero lo han intentado, como en todos los ámbitos de la vida. Yo me encontré que tuve que hacer la demanà de una Fallera Mayor Infantil en el momento de hacerla. Las radios y la Junta estábamos en su casa y me dijeron, ale... sal y comienza el acto. Todo por un trasfondo político que yo ni entendía. Son cosas que no se olvidan. Otro caso, cuando algún político se ha querido inmiscuir en alguna decisión y ha salido escaldado y en los monumentos. Y por último, cuando algún político ha pedido mi cabeza por decir las cosas claras y plantar cara al sistema fallero. Eso sí, los presidentes siempre me avalaron y confiaron en mi persona, por lo que agradecido siempre.¿Cuántos años estuvo en la Junta?

P

ues entré con 19, como vicesecretario con Pep Lloret Tarrasó; seguí durante 13 años más gracias a la confianza de Jesús García Cànoves bajo la presidencia de Tomàs Femenia y ya en 2003 fui secretario de la JLF hasta que, en el cambio a Federación de Fallas, ostenté una vicepresidencia.

¿Y por qué lo dejó?

P

or higiene fallera y mental. Pasarte media vida siendo partícipe de las decisiones más importantes de las Fallas de Gandia necesitaba un «reset» y no quería pasar por lo que otros compañeros: ver a sus hijas reinas desde una esquina con un walkie y no disfrutarme sus reinados. Antepuse familia y falla a la Junta.

Hábleme de relaciones presidenciales.Con Pep Lloret padre fue una suerte participar en el tramo final de su gestión. Hicimos grandes actos y retos novedosos. Me llamaba «caponet». Yo con la juventud que tenía lo asociaba a un insulto. Luego comprendí que trabajar con Antonio Capó que fue mi maestro en periodismo, era un elogio. Llegó Tomàs, el de Hacienda, con su bigote. Él y Jesús Garcia me ven por la calle y me riñen por no ir a la reunión. No sabía que contábais conmigo. Y así forjé una amistad con ellos que nunca imaginé. Tomy era de otra pasta y merece un artículo entero. Jesús, el mestre, con barba y gafas, confió en mí y me enseñó a ser mucho más calmado, a interpretar el mundo de las fallas. Al mestre le debo todo lo que aprendí en secretaría, pues 13 años todos los lunes con él me hicieron sacar el máster de fallas. Jesús siempre será mi maestro fallero. Y Juan Arturo, y Paco Sanchis, Javi, Jesús, Pepito, Samuel, ORey, tantos y tantos que hoy los veo y seguimos riendo y charlando.Y cómo es su relación con el actual presidente, Telmo Gadea?

De amistad. Hemos vivido épocas gloriosas y hechos que no se pueden contar. Es un gran presidente que le ha tocado bailar con la más fea. Se ha «comido» el lío del gerente; el IBI del Museu; el bar, las reparaciones; la deuda, yo no sé cómo aguanta. Algún día se lo reconocerán. Suelo hablar con él y compartir confesiones y consultas. A veces me da miedo cuando nos juntamos y valoramos, pero he de reconocer que es un gran amigo y un muy buen presidente. La historia lo juzgará, y se merece todo mi reconocimiento y apoyo.

¿Y de las recompensas? La mejor es la del deber cumplido. Cerrar un ejercicio fallero y que las Falleras Mayores, las Fallas y la ciudad hubiesen disfrutado. Lo otro son méritos acumulados.Méritos de joven…

C

ierto. Fui el más joven en acceder al Gesmil d’Argent y también al Gesmil d’Or. Hoy ese récord ha quedado ya fulminado por gente igual de joven que yo en la época. Tenemos el caso de Juan Martí, presidente del Prado que me ha superado en juventud. Y eso llevó que, al no desvincularme de mi falla, la Escola Pia, fuera acumulando puntos para, de nuevo, batir el récord de la persona más joven con el Gesmil de Diamant. Yo ya dije que no me creo merecerlo cuando veo las edades y la gente, grandes falleros que lo tienen. Simplemente trabajé por las fallas y por mi ciudad. Nada más. Eso sí, con un gran grupo de gente y falleros excepcionales.

¿A quién se lo dedica?

A

mi tío Jaime, por acercarme al mundo de las fallas; a mi padre por hacer que amara la fiesta cuando estaba fuera de la terreta; a mi suegro Quique Santatecla, por llevarme de la mano en mi falla; y sobre todo a mi familia, a mi mujer, Yolanda y a mi hija Ada, por perdonarme el tiempo que no pude estar con ellas por darlo a la fiesta.Disculpe, pero es una hemeroteca fallera, parece wikifalles…

C

ierto, pero también es un defecto. Tengo memoria y he vivido muchas fallas. A eso le sumas el proyecto de Infofalles y lo único que hago es poner en valor todo lo que viví, escuché y aprendí. A mí me ruboriza cuando alguien me pregunta por tal año o fallera o qué ocurrió, pero soy testigo de décadas dedicadas a las fallas y ese es mi bagaje. Y la verdad, no me molesta compartirlo.