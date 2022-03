«La administración debe entender que la monumentalidad de las fallas ayuda a que las conozcan, las visiten y sean una referencia»

¿Qué papel ha tenido la administración en la recuperación de las fallas?

Nosotros cubrimos el paréntesis con una ayuda económica, primero para los proveedores de la fiesta y después a los sectores que viven de la fiesta y una ayuda directa a las comisiones. No hemos cubierto lo que otros ayuntamientos porque, como se sabe, Gandia está intervenida y, además, tenemos otras cargas económicas que distribuimos para poder soportarlo. Estamos lejos de cubrir la pérdida exacta que han podido sufrir después de meses sin actividad o merma de asociados a las fallas, pero la administración ha sido clave para la recuperación y la vuelta.

¿Las Fallas de septiembre fueron importantes en ese aspecto?

Apostamos por ellas y fueron un incentivo indirecto, al margen de las ayudas, que permitió mover la rueda de las fallas y de los sectores auxiliares. Precisamente por ello estamos aquí, con proveedores que funcionan, comercios que no han bajado la persiana y sectores tradicionales, como el de los artistas falleros, a los que hemos ayudado a que siguieran funcionando. No todo el mundo estaba convencido. El Ayuntamiento remó junto a las fallas en que fuera septiembre la fecha en que Gandia pudiera apostar, junto a València, para poder salir de esa parte más complicada de la pandemia.

Y ahora que estamos a las puertas de las Fallas del 2022...

Lo primero es la recuperación emocional y el estado de ánimo de la población. Ahora a la incertidumbre y fatiga de la pandemia se ha añadido una guerra en el corazón de Europa y, precisamente por esa incertidumbre, el pueblo valenciano no sabe celebrar la vida de otra forma que con un reencuentro y un afecto como el de sus fiestas y tradiciones. Por eso es importante hacer fallas. La recuperación emocional añadirá otras certezas: contribuir a la recuperación económica, un revulsivo para la hostelería, para los sectores económicos que viven directamente de las fallas.

¿En ese plan entra la celebración de fallas en octubre?

Ahí también se une el sector turístico. Vimos el año pasado, con el aniversario de la Federació de Falles, que era una buena idea trasladar al puente de octubre esta iniciativa, ya que le dimos el aliciente de algo que los turistas en otra época del año no tienen ocasión de poder conocer y, además, sirve para alargar la temporada. Ahora en marzo seremos la primera playa de España en abrir todos los servicios. Esta misma semana, antes de las fiestas, tendremos todos los servicios en perfecto estado, lo que significa que la playa de Gandia está en óptimas condiciones para recibir visitantes. No lo hacemos coincidir con las fallas por casualidad y también es una buena señal. Si fuera por nosotros también veríamos con buenos ojos celebrar una «cremà» en verano.

¿Qué futuro le esperan a nivel de administración a las fallas?

Hay dos vertientes. Una, en la que hemos avanzado mucho, es la administrativa porque hay una ordenanza propia de las fallas y eso ha facilitado mucho la actividad económica alrededor de las comisiones, el uso del espacio público, etc. Ha dado cobertura y tranquilidad a las comisiones y ha permitido agilizar los procedimientos para pedir permisos en la vía pública. La otra es la económica, donde sí que hay un avance. Creo que la perspectiva de solución del Museu Faller está ahí. Sobre todo, lo que más me preocupa es la ayuda directa a las comisiones, no ya para paliar la situación, sino para llegar a un nivel en la inversión en monumentos. La administración debe entender que la monumentalidad de las fallas ayuda a que las conozcan, las visiten y sean una referencia. Tenemos un componente festivo de verbenas y espectáculos que hacemos muy bien pero creo que la apuesta del ayuntamiento debe ser para incentivar la propia esencia de las comisiones.

¿En qué momento se encuentra el asunto del Museu Faller? Hubo un anuncio de que se iba a liquidar el préstamo y luego ese dinero fue para el edificio de la calle Perú. ¿Cuál es la foto actual?

Dependerá de lo que quieran las fallas. Nosotros tenemos dos propuestas: la primera sería la liquidación del préstamo, porque eso permite dar más oxígeno al consistorio los próximos años y deja de planear la incertidumbre sobre el aval, que son los casales. Nosotros estamos satisfaciendo todas las letras desde hace seis años, pero ha habido momentos en los que no ha sido así. Lo que yo quiero es que esa tranquilidad sea para todos y para siempre. En caso de que los falleros no consideren esta opción, por los propios condicionantes que comporta el préstamo, que es la concesión del edificio, también tenemos una propuesta de aligerar cargas para poder no solo pagar las letras, sino ayudar a las comisiones invirtiendo en el propio edificio. Las fallas, en cualquier caso, podrán seguir disfrutando del Museu. Tenemos uno de los mejores museos festeros de la Comunitat Valenciana y lo más importante para mí como alcalde es poder decir que el Museu ya no será un problema.Pase lo que pase, decidan las Fallas lo que decidan, el ayuntamiento tiene solución.

¿De cuanto dinero se trata y de cuánto tiempo?

Casi 1,8 millones es lo que queda por pagar de la hipoteca y el tiempo dependerá de lo que tardemos en liquidar. De lo que deberíamos hablar es del Museu futuro. Qué usos le damos desde el ayuntamiento los días que no lo ocupen las fallas, que tendrán uso preferente, y, desde luego, de darle un prestigio.

Ha comentado anteriormente que la ayuda municipal a las comisiones se debe destinarse a reforzar la monumentalidad y la esencia de las fallas. ¿Cree que se ha perdido?

No. Las fallas tienen muchos gastos y han tenido que destinar a sus propios recursos mucho dinero. Además, la propia fiesta tiene unas necesidades normativas que incluye pago de seguros, carpas, etc, que cada vez condiciona más los gastos y los equilibrios son complicados. Eso significa que debemos hacer una mayor apuesta desde la administración, sobre todo porque la primera visión de los turistas es el monumento. No creo que se haya perdido, lo que debemos hacer es potenciarla. Venimos de una crisis e incertidumbre que no debe afectar a la economía fallera, como lo hizo la crisis anterior. El Ayuntamiento de Gandia económicamente ha hecho los deberes, hemos dado una buena planificación también a la fiesta y eso debe empezar a notarse.

Y para este año, Fallas sí, pero con responsabilidad. ¿Es ese el mensaje?

Sí, hay que perseverar. La responsabilidad general ha sido magnífica, la ciudad ha estado a la altura, no debemos considerar a los ciudadanos inconscientes, al contrario. Hemos demostrado que sabemos hacer bien las cosas y precisamente ese esfuerzo y responsabilidad, primero en la protección y después vacunándose, es lo que nos ha permitido estar aquí. Que se persevere en ello y que también reencontremos los afectos, que es importante, no es incompatible.

A nivel social y ciudadano, ¿qué flecos cree que quedan por cerrar para que las Fallas dejen de ser vista por muchos como una actividad molesta?

La vida en una ciudad son equilibrios. Lo más importante es gestionar la convivencia entre los que no pueden hacer fallas y los que disfrutan de la fiesta. Las fallas nos dan alegría pero también comportan un plus de responsabilidad y exigencia. Primero por parte de las instituciones que nos encargamos de esos dispositivos que necesitan de cierta pedagogía, porque le has cambiado la rutina a un conductor o le has alterado su movilidad. Gestionar esa convivencia se ha hecho bien a lo largo de estos años, lo que pasa es que hay derechos nuevos que se han puesto en la agenda pública pero ahí lo más importante no es la norma, es el sentido común. Si hay una verbena en marcha y hay dos personas bailando pues igual es momento que cerrarla. Se ha de saber conciliar lo que la falla necesita y lo que el vecino debe entender como normal. No se trata tanto de horarios de cierre, que se cumplen siempre y se pactan, sino del buen comportamiento en el tránsito entre verbenas y el sentido común.