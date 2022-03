Alianzas fatídicas

En un libro póstumo, La metamorfosis del mundo, publicado en 2016, el sociólogo alemán Ulrich Beck, creador de la noción de «sociedad del riesgo», advertía de que nos hallábamos en un momento no de cambio o de crisis sino de metamorfosis global, un fenómeno nuevo para la humanidad, y que en esa coyuntura nuestra forma de ver el mundo y la experiencia acumulada no servían de gran cosa porque una de las características de esa gran mutación era la desestabilización de las certezas. En referencia al cambio climático Beck señalaba algo que tras la larga crisis sanitaria mundial es una evidencia: «Siempre nos hallamos ante el mismo modelo: lo que se descartó de antemano como absolutamente inconcebible está teniendo lugar a escala planetaria y se puede observar desde cualquier sala de estar en cualquier parte del mundo». Empezábamos a superar una pandemia mundial inconcebible y nos encontramos ante una guerra impensable que representa, justamente, todo lo que sabemos que ya no puede funcionar ante los retos globales del siglo XXI: la nación como prisma y centro del mundo. Por eso los expertos descartaban, días antes de que se produjera, la invasión de Ucrania, que creían irrealizable con independencia de las conflictivas relaciones entre Ucrania y Rusia o entre Rusia y los países de la OTAN. También advertía Ulrich Bech de que la metamorfosis del mundo incluía la suspensión o desaparición del sentido de la racionalidad, algo que hemos comprobado ampliamente a lo largo de la crisis sanitaria en multitud de casos particulares y, con creciente gravedad, en las políticas de Trump y sus secuaces y en el anacrónico escenario de guerra ucraniano, producto asimismo de los delirios de otro peligroso desequilibrado mental con acceso al botón nuclear. Si algo sabemos de esa guerra impensable es que no está en manos de la ciencia encontrar una vacuna contra Putin.

Pues bien, frente a ese clima de incertidumbre que proyecta como nunca desde los peores momentos de la Guerra Fría la amenaza de una Tercera Guerra Mundial, la derecha española, la misma que hace muy poco ridiculizaba los riesgos del cambio climático, la que ni siquiera sabía gobernarse a sí misma dos semanas atrás, ha decidido que su contribución a la causa es señalar a Sánchez y al gobierno como origen de todos nuestros males, proponer a un señor llegado desde Santiago de Compostela como depositario de la «ilusión» que necesita el país y volver a hacer el enésimo papelón en Europa metiendo en las instituciones autonómicas a una formación antisistema y antieuropea como Vox. Mientras la guerra desacredita en Europa a los partidos de extrema derecha que Felipe González llamaba hace unos días «hijos de Putin», en España el PP les concede cuotas de poder en las autonomías que los ultras pretenden suprimir. Un hecho que demuestra el verdadero margen de maniobra o el talante real de Alberto Núñez Feijóo, el hombre que venía a centrar el partido con el prestigio de haber laminado en Galicia a Vox pero que a la hora de la verdad no ha podido, no ha querido o no ha sabido imponerse a los ultras ni siquiera en una pequeña autonomía como Castilla y León. Más que el inicio de un cambio reformista, lo que proyecta el nuevo líder popular es la sombra de la férrea arquitectura de un partido irredimible, cuyas diferencias con Vox no parecen ser tan rotundas como para homologarse a las derechas liberales europeas cuando más lo exigen las circunstancias. Y lo que exigen las circunstancias, más que la «ilusión» gaseosa que propone Feijóo, es señalar sin titubeos a los enemigos de la democracia. El establishment mediático suele referirse al PP como a un «partido de Estado», pero lo cierto es que no lo fue cuando aprovechó la pandemia para intentar acabar con el gobierno, al que calificó de «ilegítimo» y «okupa», ni cuando conspiraba en Europa poniendo trabas a los fondos de reconstrucción, ni lo está siendo ahora al pactar con Vox ante el asombro de los populares europeos. Solo ese irracionalismo que forma parte, como decía Ulrich Beck, de la metamorfosis del mundo, puede hacer pasar por sensato o presentable un acuerdo como el que ha bendecido Feijóo en Castilla y León y que buena parte de medios nacionales se han apresurado a justificar acreditando por enésima vez los rasgos, ya casi folclóricos, de la «excepcionalidad española» con respecto a Europa en la que vibra el eco de la castiza invectiva de Unamuno: «¡qué inventen ellos!» Como apuesta política esas maniobras son de tan alto riesgo que ni siquiera puede concedérseles el beneficio de la duda, y menos cuando se ha demostrado (como hicieron Ziblatt y Levitsky, profesores de la Universidad de Harvard, en Cómo mueren las democracias) que las alianzas entre la derecha y la extrema derecha siempre benefician a esta última, de ahí que los autores norteamericanos las califiquen de «fatídicas». Pero siendo España diferente, como rezaba el famoso eslogan desarrollista, ¿por qué no jugar a la ruleta rusa en tiempos de temor y temblor? Y en eso está nuestra derecha fatídica, carpetovetónica y canónica, impasible el ademán.