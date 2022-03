Cristina Martí i la il·lusió de viure les Falles

Quan un dia mire cap enrere, Cristina Martí Martínez recordarà que va ser la Fallera Major de Tavernes de la Valldigna de la pandèmia. Perquè, tot i que ocupa el càrrec des de l’any 2020, el que li tocarà viure en els pròxims dies serà tot nou, tant per a ella com per a la seua Cort d’Honor.

Ho fa des d’una nova perspectiva de vida i amb l’aprenentatge que li han donat estos mesos d’incertesa. «M’he adonat que no cal intentar organitzar les nostres vides, sino que s’ha de viure el moment», assegura en una conversa amb Levante-EMV. «He aprés a valorar les coses i no donar tanta importància a unes altres».

Tot i el poal d’aigua freda que va suposar aquell fatídic 10 de març de 2020 on el món es va parar, també per a les Falles, i la notícia que, després inclús de posar una data i de moltes reunions entre els presidents, comissions i Junta Local Fallera tampoc no fóra possible acabar el cicle en 2021, la Fallera Major de Tavernes no ha defallit en el desig de complir el seu somni. «Les persones tenim la capacitat d’adaptar-nos a les circumstàncies, i així ho he fet jo, de la mateixa forma que enguany ho farem amb les Falles de la nova normalitat», assenyala.

Quasi 24 mesos després és capaç d’expressar el sentiment «d’incertesa i desasosseg» que, reconeix, tant ella, com les sis falleres que formen la seua Cort d’Honor han tingut en este temps «per no saber si el nostre somni que vam començar fa tres anys amb la crida telefònica podria culminar amb unes Falles».

Tot i això, indica, amb tot el seu convenciment, que no ha hagut cap moment en el que se li passara pel cap tirar la tovallola i desistir d’acabar el regnat.

Però ara estem ja a les portes de les Falles de 2022 i per a Cristina cal deixar el passat enrere, això sí, «amb el màxim respecte possible cap a tots aquells fallers i falleres que avui en dia no estan amb nosaltres però que sempre perduraran en el nostre record».

A partir de hui la Fallera Major de Tavernes inicia el camí final del seu regnat disposada a no perdre’s absolutament res del que encara li queda per viure. Passacarrers, actes com el lliurament de premis o l’Ofrena de flors a la Mare de Déu, visites als casals de les sis comissions falleres del municipi, la missa de Sant Josep i, sobretot, retrobaments amb tota aquella gent que, com ella, ha estat esperant la celebració de nou de les Falles.

I entre eixe grup de gent es troba la seua Cort d’Honor, formada per Anna Kavannagh, Anna Brines, Maria Ciscar, Ana Muñoz, Eva Muñoz i Lidia Borràs. I també les Falleres Majors i Infantils de les comissions de la localitat: Portal, Cambro, Dula, La Via, Prado i Passeig. «Elles, igual que em passa a mi, estan molt agraïdes per tindre l’oportunitat de poder viure les Falles com cal i, ser, per sempre, les Falleres Majors del 2020, 2021 i 2022».

I a partir d’ara només queda disfrutar de cada instant que li queda per davant a unes Falles a les quals li demana «que es puguen celebrar, que l’oratge ens acompanye» i que «tots els actes es duguen a terme amb germanor com saben fer-ho les sis falles de Tavernes». Cristina, a més, té unes paraules també per als representants de les comissions valleres «amb qui tants bons moments he viscut i que m’han tractat especialment bé en cada casal que m’han convidat».

Emocionada i amb molta i·lusió, la Fallera Major de Tavernes encara la fi del seu regnat tot mostrant l’agraïment a la seua Cort d’Honor, «que ha estat al meu costat en tot moment i que ja forma part de la meua família».