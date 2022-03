Elia Sanchis: un regnat que li ha canviat la vida

Dos anys donen per a molt. Li ho poden preguntar, si més no, a Elia Sanchis Torres, Fallera Major d’Oliva. En estos 24 mesos que porta esperant la celebració d’unes Falles que es van quedar sense acabar, s’ha convertit en la Fallera Major amb el regnat més llarg, des de 2020 a 2022 i, a més, en la primera que és mare mentre ocupa el càrrec. El seu menut, Martí, tindrà l’orgull de compartir amb ella els dies més importants de la festa, aquells que es van quedar pendents quan la pandèmia del coronavirus ho va paralitzar tot. «Tot ha canviat en este temps, personalment, la vida ens ha donat per a molt, i entre els fets més importants està ser mare de Martí», indicava en una conversa amb Levante-EMV.

Més que suposar-li una càrrega a l’hora de complir les seues responsabilitats com a màxima representant de les Falles d’Oliva, l’arribada del menut s’ha convertit en una alegria en la família. «Tots eixim vestits de fallers, i a l’hora d’anar a qualsevol acte ens hem de preparar amb més temps, per poder arribar a tot i estar a punt». Lluny de mantenir-lo al marge, «des del principi l’hem volgut fer partícep de la festa, intentarem que li agraden les Falles», assenyala.

En uns dies arrancarà per fi la festa que no va poder viure. Enguany, com ella mateixa recorda, no ha tingut presentació ni Cavalcada del Ninot, actes que ja va viure en el seu moment. En canvi, la Federació de Falles d’Oliva va preparar una exaltació on va renovar el seu càrrec, com ho van fer també les falleres de la seua Cort d’Honor. També va protagonitzar la Crida de 2022, tot i que dos anys abans també havia cridat a tota la població a participar de la festa des del balcó de l’Ajuntament. «Va ser especial perquè ja havia fet una Crida. I a l’hora de fer el discurs em vaig plantejar allò de... I què dic ara?, però al final vam treballar per a fer un acte diferent i especial en el qual vaig compartir unes paraules, donant veu també a les meues companyes de la Cort d’Honor», explicava. A partir de demà dilluns afronta una setmana molt especial en el seu regnat, per a la qual cosa fa una crida a totes les persones falleres de la ciutat per a que «es recuperen les ganes, que fa dos anys se’ns van quedar pendents, parades». La Fallera Major d’Oliva demana que la gent «torne a eixir al carrer a fer comboi», això sí, sense oblidar que és temps de responsabilitat «per part de tots perquè serà la manera de viure unes Falles a gust per a tot el món».

En eixe sentit, apunta que tot i que la normativa ha anat canviant en les últimes setmanes, adaptant-se a la situació pandèmica, «la gent ha de respectar les normes que hi haja en vigor en el moment en el que se celebre la festa». Per eixe motiu, assenyala, «si cal portar la mascareta, la gent se l’ha de posar».

Elia Sanchis compartirà este final del seu regnat amb les Falleres Majors i presidents de las set comissiones de la ciutat: Barri de Sant Francesc, que es la seua, Casa d’Alonso, Institut, l’Estació, la Mar, Pensat i Fet i Conservatori.

A partir de dimecres i durant els quatre dies oficials es duran a terme els actes més tradicionals que organitza la Federació de Falles d’Oliva, sense oblidar els religiosos en honor al patró Sant Josep.