Dos falles per a una festa consolidada

Xeraco està a les portes de submergir-se, un any més, en la celebració de les festes falleres. És el quart municipi de la comarca de la Safor on hi ha Falles. I tot i tindre molts menys habitants que els altres tres, el seu veïnat disfruta de forma molt intensa de les activitats que organitzen les dos comissions que hi ha a la localitat des de fa anys.

A Xeraco no són nous en això de celebrar la festa josefina, ja que porten fent-ho ininterrompudament des de l’any 1998, un després de que es fundara la primera comissió, La Foguerà, que este 2022 està d’enhorabona, ja que celebra el seu 25é aniversari.

Tot va sorgir d’una proposta del veïnat del carrer Sant Josep, que veia en les Falles la millor manera d’homenatjar al patró que dóna nom a la via en la que viuen.

Com tot en la vida, els inicis van ser molt il·lusionants però difícils pels pocs recursos, però ja se sap que se d’alguna cosa van sobrats els fallers i les falleres és de creativitat, imaginació i ganes de treballar. Per això, encara que no disposaven de massa recursos, ja el primer any van cremar una falla.

Per a poder complir amb eixa tradició van tornar la vista enrere i van aplicar allò de «l’estoreta velleta» que diu la cançó de «El Fallero». Van tirar mà d’utensilis vells que hi havia per les cases i ho van cremar. L’acte va tindre molt bona acollida entre tots els veïns i totes les veïnes del carrer Sant Josep i voltants. I des d’aleshores, fins a hui, la falla La Foguerà és una entitat consolidada que pot presumir d’haver portat la festa de les Falles a Xeraco.

En 1998 es presentava la seua primera Fallera Major, apadrinada per qui aleshores era Fallera Major de la falla Cambro de Tavernes de la Valldigna, Empar Mayans Palomares. En l’actualita la comissió de la Foguerà compta amb més de 200 membres.

Enguany, la comissió, presidida per Emilio Muñoz Cervera, està representada per la seua Fallera Major, Paqui Pous Morant, i per la seua Fallera Major Infantil, Maya Ortells Fluixà, mentre que el president infantil és Joan Pellicer Peiró.

Una nova comissió

Dos anys després, en el 2000, naixia la segona falla de Xeraco. En este cas, com no podia ser d’altra manera degut al seu exercici de fundació, els creadors es van decantar pel nom de Segon Mil·leni.

Com ha passat en moltes de les falles de la comarca de la Safor, esta entitat naix a proposta d’un grup de veïns de Xeraco que volia participar activament de la festa de les Falles a la localitat.

El primer any, com és lògic, contaven amb un pressupost escàs, la qual cosa no els va impedir plantar monument. Això sí, solament van poder fer front a una falla gran. Però eixa situació només es va donar durante eixe exercici, ja que al següent els més menuts de la comissió ja van poder gaudir de la seua falleta.

En este 2022, la falla Segon Mil·leni està presidida per Alejandra Romero Fluixà. La seua Fallera Major és Joana Pons Olmos, mentre que el càrrec de Fallera Major Infantil l’ocupa Mariluz Olmos Marqués i el de president infantil Pau Peiró Ferragud.

Com que només hi ha dos comissions, a Xeraco no se celebra lliurament de premis, així que el pressupost per a monuments depén sempre de la disponibilitat que cada comissió tinga en cada exercici.

L’any 2002, entre les dos comissions de Xeraco van acordar organitzar i celebrar la Cavalcada del Ninot, on les disfresses prenen els carrers de la localitat. Aquella decisió va permetre consolidar més encara la festa de les Falles a Xeraco.

Recolzament de l’Ajuntament

Les Falles disposen de tot el recolzament per part de l’Ajuntament de Xeraco per tal de celebrar les festes durant la tercera setmana del mes de març. Eixa ajuda cristalitza amb una subvenció econòmica anual que entra directament a les dos comissions, la disponibilitat de fer ús dels edificis municipals que precisen per a realitzar els actes fallers, a més de l’aportació recursos públics, tant materials com personals per al desenvolupament de la festa en la localitat.

Les Falles de Xeraco, a més, al llarg del temps han teixit relacions amb unes altres comissions de la comarca, el que les ha permés donar-se a conéixer més enllà de la seua localitat, especialment a Gandia i a Tavernes de la Valldigna.

Joana Pons Olmos (F. Major) - Mariluz Olmos Marqués (F.M. Infantil)

Paqui Pous Morant (F. Major) - Maya Ortells Fluixà (F.M. Infantil)