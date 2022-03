Telmo Gadea y las Fallas del «día a día»

Si hay alguien en Gandia que ha apostado porque en la ciudad no se perdiera ni un ápice de espíritu fallero ese es el presidente de la Federació de Falles (FdF), Telmo Gadea. Desde que se suspendieron las fiestas del 2020 su objetivo siempre fue recuperarlas cuando se pudiera desde el máximo respeto hacia la situación que, por culpa de la pandemia, estaban pasando muchas personas. Y así fue. Y por ello la capital de la comarca de la Safor no solo celebró las Fallas el pasado mes de septiembre, algo a lo que también se sumaron de forma mayoritaria muchos presidentes de las comisiones de Gandia, sino que logró arrancar un nuevo ejercicio en ese mismo momento, cuatro meses después de lo que suele ser habitual, y que tanto las Falleras Mayores, Cristina García Lechuga y Clara Tortosa García y sus cortes de honor como las reinas y presidentes de las 23 comisiones de la ciudad hayan podido disfrutar de todos y cada uno de los actos de un calendario fallero tradicional. Desde presentaciones hasta campeonatos de Jocs, pasando por el Festival Infantil, la Cavalcada, concurso de cortos, entregas de premios lietariors y de «ninots», etc.

Y, en parte, ha sido gracias a la filosofía que desde un principio ha implantado Gadea, la de ir día a día sin planificar a largo plazo, respetando las normativas y, adaptándose a las circunstancias de cada momento, celebrar todos los actos sin excepción. Incluso en lo peor de la sexta ola de la pandemia del covid-19 las comisiones de Gandia siguieron con sus presentaciones, de forma segura y sin riesgos, mientras en otros municipios esperaban y valoraban posibles escenarios. «Yo siempre digo que la pandemia nos tiene que enseñar una cosa y no se nos tiene que olvidar. No podemos hacer planes a tres meses, ni a dos, ni a quince días, hay que ir día a día. Un día luchamos una cosa, al día siguiente otra». Así se expresaba hace unos días en una conversación con este periódico en la visita que realizaba al balcón de Levante-EMV para contemplar la «mascletà» en la plaza de l’Ajuntament de València. En ese sentido, no quería «volverse loco» pensando que el mal tiempo pueda deslucir las Fallas del 2022. «Hay que ser optimistas, al final nosotros tenemos la máxima ilusión, la máxima expectativa en que las cosas se van a hacer bien». En ese sentido cree que «superada la crisis de la sexta ola de la pandemia, hay que revivir de sensación de apatía y decaimiento, ahora que lo tenemos tan cerca, que solo tenemos que echar mano del optimismo» Telmo Gadea afronta las segundas fallas de su segundo mandato, que se alargará hasta 2024 debido al paréntesis de la pandemia.