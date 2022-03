Des del cor d’Europa

Dos anys després hem escoltat a Gandia dos grans artistes, partitures immortals i el so d’un violi singular; un Guarnieri del Jesu de 1740 cedit per la Fundació Armonia a I. Zenaty.

El so d’un Guarnieri és únic i irrepetible com va quedar palés al concert quasi inaugural de la temporada de Pro Musica 22. Escoltant I. Zenaty vam poder diferenciar en viu la gran diferència que hi ha entre la sonoritat d’un Stradivarius i la de un Guarnieri. Este últim més poderós, més dens, amb una dolçor característica que en les mans de Zenaty es transforma en un cascada de colors tímbrics.

Ara que més que mai, amb la irracional invasió d’Ucraïna, la música, la bona música, alça la veu i amb l’actuació de Zenaty-Bogunia este missatge reparador va recórrer la Casa de cultura de Gandia.

Després d’un intensa sonata de R. Schumann, el programa s’endinsava per nous paisatges sonors. Des de la Chaconna de J.S. Bach (versió Shumann) fins arribar a la gran música txeca on Zenatry-Bogunia desplegaren tot el seu potencial creatiu, descobrint-nos el seu país, les seus tradicions, amb imatges musicals que pintaven i recreaven noves realitats sonores. Estàvem al cor d’Europa. Des de Dvorak a Smetana, el concert anava creixen en lirisme. Amb From my Homeland (B. Smetana) van descobrir un obra aquí poc coneguda de l’autor de El Moldava, uns duos absolutament meravellosos on el Guarnieri del Jesu, en mans de Zenaty, aconseguia dotar a la partitura d’una densitat que per moments feia el so quasi sòlid. Instrument potent i contundent al registre greu, aconseguix una plasticitat única als aguts i al bell mig tota una paleta que fan de Zenaty un artista únic perquè al final de cada nota hi ha una nova sorpresa musical, un nou color que descobrir, un nou atac, un nou vibrat i, sincerament, no vols deixar de ser sorprés.

És per això que el públic va acabar en peu ovacionat els artistes després de dos bis (Brahms i Txaikovski). Ara més que mai, cal tornar a retrobar-nos amb la bona música en directe i reivindicar el protagonisme reparador de la cultura en esta nova societat.

Pro Música. Cicle de Primavera.

Ivan Zenaty, violí. Stanislav Bogunia, piano. Obres: R. Shumann, A. Dvorak, B. Smetana.

Divendres 11 de març. Casa de cultura Marqués de González de Quirós de Gandia.