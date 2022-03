«Plantà» plastificada en la Safor

Los municipios falleros de la comarca de la Safor, Gandia, Oliva y Tavernes de la Valldigna, viven, desde el pasado fin de semana, una frenética actividad en las calles. Todo el mundo mira de reojo al cielo contando las horas para la segura llegada de la borrasca Celia y ver sus consecuencias. Pero, pese a ello, no hay tiempo que perder porque las fallas, tras dos años de pandemia, se van a celebrar, sean como sean. De momento, aquellas que pueden plantan con los ninots protegidos por plásticos y las que no se resignan.

Por ese motivo, son muchas las comisiones que llevan desde el pasad sábado trabajando en la «plantà», todo y que la cita oficial s el 15 o el 16 de marzo, dependiendo del día en que se entreguen los premios.

En Gandia, las tres fallas que optan a coronarse en la sección de Especial ya están en la calle. La más avanzada es Prado, que ya tiene toda su parte central y remate montado. En este caso, la comisión ha decidido plantar sin plásticos. Su presidente, Juan Martí, explica que «no podemos mantenerlos, por una parte porque, si hace viento, el plástico puede hacer que caigan los ‘ninots’ y, por otra, no podemos disponer de los artistas falleros para, una vez se retiren, que vengan a retocar pequeños daños».

Así, Martí reconoce que «no nos queda otra» que correr el riesgo, aunque recuerda que, si llueve, «lo hace para todas las fallas».

Prado sacó sus primeras piezas el pasado sábado e inició la «plantà» durante el domingo. La entidad concursa con un nuevo diseño de Palacio i Serra, con el lema «No hi ha mar que per bé no vinga». El diseño destaca por su acabado, pintura y un colorido que llama mucho la atención. Martí reconoce que están «muy satisfechos» con el resultado.

Más protegidas están las piezas de la Vilanova, en la calle Sant Francesc, que se está plantando con los plásticos puestos. Su presidente, Alejandro Bañuls, explicaba que hoy se retomarán los trabajos de montaje y se retirarán también las protecciones para que la falla ya luzca en todo su esplendor. La Vilanova opta a lograr su quinto primer premio consecutivo de Especial, tras cuatro años como imbatible, con otra falla del taller de José Sanchis que lleva por lema «AristoGràcia».

La otra comisión de Especial que pelea por el premio es Corea, que este ejercicio compite en Especial. La falla «Com està el ball?» de Pau Soler tomaba ayer forma sin plásticos en la calle Magistrat Català, con la presencia del equipo del artista así como de falleros y falleras de la ciudad. Por la tarde, el monumento tenía ya plantada su base y remate, a la espera de que en las próximas horas los miembros de la comisión planten el resto de «ninots» que van por debajo.

Muy cerca de allí, en la misma calle, también lucían ya ayer por la mañana las piezas principales de Màrtirs, comisión que compite este año en la sección Primera junto a Roís de Corella, Beniopa y Grau, con un monumento que firma Erik Martínez con el lema «Jazz tà bé!».

En Oliva la comisión Barri de Sant Francesc fue la más madrugadora. Durante el fin de semana iniciaba la «plantà» de su falla «Oliva en tecnicolor», de Alfredo Bayona. Ayer lunes empezaba también el montaje de l’Estació, con el lema «Ens Jubilem?», del vallero Vicente Chaveli, también encargado de elaborar «Ostara» de la falla La Mar, que también ayer iniciaba la «plantà». También arrancaba ayer la instalación de la falla Institut, el «Tabú» de Palacio i Serra y «A contra natura» de la Casa d’Alonso.

En Tavernes, la más madrugadora fue Passeig, que ayer a mediodía ya dejaba su parte central y remate de su «Asia on anem», de José Sanchis, plantado. La última ganadora, Cambro, sacó su «A l’abordatge», de Juane Cortell, el domingo por la tarde e inició la «plantà» ayer. Lo mismo que La Dula con el montaje de «La màgia d’Oz», del artista que más alegrías ha dado a esta comisión, Alfredo Bayona.