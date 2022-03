Otro día de nervios 6 meses después

La suerte está echada. Pase lo que pase, esta noche, a eso de las 21 horas, se conocerá cuál es la mejor falla de Gandia de este 2022. Será la que gane en la sección Especial, donde en este ejercicio compiten cuatro comisiones: Vilanova, Prado, Sagrada Família-Corea y Mercat.

Cuando se habla de favoritas, entre el colectivo fallero siempre se mira hacia una dirección, la calle Sant Francesc. Allí es donde se encuentra instalada, y a punto para pasar la revista del jurado designado por la Junta Central Fallera de València, el monumento de la comisión de la Vilanova.

Y no es para menos. Es la ganadora, tanto en mayor como en infantil, de los cuatro últimos años y para este 2022 vuelve a ir a por todas en la sección Especial, con otro proyecto del artista que les ha llevado al olimpo, José Sanchis, con el lema «AristoGràcia».

Mientras otras comisiones ayer por la mañana ya instalaban la decoración en torno al monumento, colocando el césped, la arena, la gravilla y otros elementos, la Vilanova, por su parte, a medio día, aún movía y levantaba piezas con la grúa y retiraba los plásticos que aún cubrían las piezas.

Para su monumento infantil esta comisión cuenta este año con José Gallego, ganador del Ninot Indultat infantil en la sección Especial de València con Convento de Jerusalén. La falla, que fue montada durnate la tarde de ayer, lleva por lema «Germans» y como pasa con el monumento grande, con ella, Vilanova va a por todas.

De frente, a unos pocos centenares de metros la mira el neptuno que, con su tridente, corona el monumento del Prado. El nuevo proyecto de Palacio i Serra para esta entidad pretende ser un digno rival y ponérselo complicado a la Vilanova. Aunque miembros de la comisión reconocen el favoritismo de la ganadora de los últimos cuatro años, la Prado no renuncia a dar la sorpresa con su «No hi ha mar que per bé no vinga», que además de su base y su remate, muy bien acabados, cuenta con más de 40 «ninots» por la parte de abajo.

Los detalles decorativos del monumento, por cierto, lo han llevado a cabo los propios falleros y falleras de la comisión del Prado.

La falla infantil, por su parte, se ha confiado un año más a Ausiàs Estrugo. El proyecto de este 2022 lleva por lema «Desitja».

Y desde Magistrat Català, Sagrada Família-Corea busca también dar la campanada. Para ello, cuenta con un diseño de líneas y pintura modernas salido del taller de Pau Soler, que lleva por lema «Com està el ball?».

Los miembros de la comisión ultimaban ayer el montaje del monumento con la colocación de la arena y los últimos «ninots», que rodearán la falla por la parte baja.

A unos metros, otro grupo de personas preparaba el montaje de la falla infantil, un diseño de Manuel Rubio, que lleva por lema «Llegim».

Por su parte, desde la Plaça del Mercat son conscientes de que con su «Raters valencians» no tienen opción a que su monumento se lleve banderín. Se trata de un proyecto experimental, en homenaje al Pupy que preside el museo Guggenheim de Bilbao por su 25 aniversario. Un gran perro de 12,8 metros adornado con flores de colores hechas con plástico biodegradable. Sin embargo, confían en optar al permio Ingeni i Gràcia por la crítica que rodea toda la falla. La pieza que firma Pere Baenas ya lucía ayer en medio de la plaza Major, frente al ayuntamiento.

En la sección Primera, Màrtirs, con su «Jazz tà bé» confía en repetir el éxito de la entrega de premios a los mejores «ninots» de sección, en tanto que logró un doblete, al considerar el jurado que era el mejor tanto en mayor como en infantil. Compite contra Roís de Corella, Grau y Beniopa; En segunda buscarán premio Crist Rei, Plaça El·líptica, Passeig Lluís Belda, Carrer Major i Passeig y Sant Josep-Raval. En tercera están l’Alquerieta i Museu Faller, Benipeixcar, Sant Nicolau-Mosquit, Marqués de Campo-Perú Benirredrà, mientras que en cuarta compiten Seris, Escola Pia, R. Argentina, Parc Alqueria Nova y Jardinet.