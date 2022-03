FEMINISME. Oliva ha inaugurat, a la façana de l’edifici de la Creu Roja, el mural titulat «Invencibles». El passat divendres 11 de març, després d’una setmana en què l’agenda d’actes reivindicatius ha marcat el ritme, i també ho ha fet les condiciones meteorològiques, per fi es va poder inaugurar aquest mural de l’artista local Anna Gisbert. Una obra amb la qual Gisbert porta treballant setmanes, conjuntament amb el Departament d’Igualtat del municipi, i amb la mateixa regidora de l’àrea, Anna Mena. Aquest acte d’inauguració va comptar amb tots els ingredients per a una gran festa: una presentadora compromesa amb la causa feminista i igualitària, com ho és Jèssica Cànovas, un saxofonista que va versionar algunes de les bandes sonores originals de les pel·lícules de les heroïnes esmentades en el mural (Wonder Woman, La Mujer Maravilla, Catwoman, La Bruja Escarlata, Tormenta i La Viuda Negra) i els parlaments de l’artista que ha fet el mural explicant el motiu i la tècnica utilitzada per a la seua realització. La regidora de l’àrea, Anna Mena, va explicar les raons per les quals s’havia utilitzat el món fantàstic dels superherois i superheroïnes dels còmics. A l’acte van assistir els regidors de govern i representants de tota la corporació municipal, i també l’alumnat dels IES Gabriel Ciscar i Gregori Maians i del Col·legi San José de la Montaña. Aquesta actuació està dins del marc del projecte de remodelació de l’espai del Casal Jove per a potenciar-lo com a lloc que convide a la joventut a gaudir d’activitats lúdiques i socials sempre amb el lema i la premissa del foment d’una igualtat real entre joves i que integre un oci alternatiu. En la imatge, la inauguració del mural.