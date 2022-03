Hace ya días que los servicios meteorológicos vienen avisando de la altísima probabilidad de lluvias durante los días de Fallas, que pueden ser, además, bastante persistente y de intensidad en la zona de la costa. Ante este panorama, la Federació de Falles de Gandia se reunió en asamblea con los presidentes de las 23 comisiones la noche del pasado lunes para analizar la situación. Así, durante el encuentro se acordó tener un «plan B» por si no se pueden celebrar los actos al aire libre previstos para los próximos días festivos. De ese modo, en caso de que hoy llueva a la hora de la entrega de premios, este se trasladará al pabellón polideportivo del Raval. Por su parte, en caso de que ocurra lo mismo en la «ofrena» se realizará en el interior de la Colegiata, en horario de 16 horasa 18:45. La procesión del día de Sant Josep quedaría suspendida, ya que no hay lugar alternativa por el que se pueda desarrollar, mientras que el «bateig», al celebrarse en interior, no variará. En todo caso, en estos momentos todo se mantiene como de costumbre y las decisiones se irán tomando a medida que se vayan acercando las horas a las que están previstas los actos. Serán, por tanto, unas fiestas falleras cuyo desarrollo estará muy marcado por lo que ocurra con la meteorología. Las carpas serán el mejor recurso para poder disfrutar de la fiesta, pese a la lluvia, ya que al menos ofrecen protección contra el agua para las comisiones.