Crecen las carpas y menguan las fallas

De toda la crítica local que se puede ver en las fallas de Gandia de este año, que como siempre es mucha, habría que poner un poco de atención en la que ha sacado a relucir la comisión de Carrer Major i Passeig. Porque, a la vista está, y este año quizás más que nunca, los monumentos han vuelto a menguar en todas las categorías, hasta el punto de llegar a causar frustración entre quienes los visitan. Esa pérdida de dimensiones, y también de la calidad de las obras que son el centro de la fiesta, reduce el interés de muchas personas y, en cierta medida, contribuye a degradar una celebración que, en su conjunto, es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Para el crítico de Carrer Major i Passeig el asunto está claro: «El que abans era un gran monument ara és cassalla i el blusó coent», y añade que sería deseable un giro de la gestión en las comisiones «per a viure les vertaderes falles». Además, apunta a las causas de esta triste evolución, que no es otra cosa que destinar más dinero a otras vertientes: «Pareix que el pressupost se’n va tot en la festa, perquè no només és la vespra, sinó que ja s’allarga tot l’any». Esas fallas menguantes de Gandia contrastan con las crecientes carpas donde tienen lugar las celebraciones de cada comisión, pero, sin criticar que las falleras, falleros y visitantes se lo pasen lo mejor posible, el crítico concluye con una llamada para que los monumentos vuelvan a ser «decentes».

De las otras críticas referidas al ámbito local, las comisiones ponen mucha atención en el ascenso de la excalcaldesa de Gandia, Diana Morant, a los «altares» del Consejo de Ministros. De forma muy particular la Plaça del Prado se marca un tanto y sitúa el inicio de la trayectoria política de la ministra en la propia comisión, a la que pertenece. «Diana, de la falla a la Junta, de la Junta a regidora, de rebot a alcaldessa i ara la primera ministra de Gandia». Y ahí advierten a otro ilustre miembro de la comisión, nada menos que el sucesor de Morant, indicando que José Manuel Prieto ha tenido que asumir «el marrón que ahora hay en la alcaldía» gandiense.

En la comisión de la Sagrada Família-Corea, ganadora este año del premio a la mejor crítica local, la ministra también forma parte de los detalles. Diana Morant y Pedro Sánchez protagonizan un «chotis», y el presidente le dice: «Quan arribes a Madrid, chulona mía, seràs tota una ministra, pasejaràs tot el dia per la Gran Via i aniràs a parlar al Congrés». Además, el crítico extiende esa relación política a lo personal con la portada de revistas del corazón. «Nueva vida en la capital», o «triunfó el amor» entre Morant y Sánchez son solo dos de las portadas de la prensa cuché, que incluye fotos de ambos.

Para el PP hay críticas en muchas de las fallas y, en este caso, favorables al nuevo presidente local, Víctor Soler, y poco amables con el exalcalde, Arturo Torró, que sigue apareciendo en numerosas comisiones. Soler, en la falla de Roís de Corella, es ese titán que lleva a sus hombros el «nuevo mundo del PP» para separarlo de quienes lo han dañado. Pero atención porque en Màrtirs advierten que el líder elegido en el congreso no lo tiene claro de cara a las elecciones. Porque, para ser candidato a alcalde, tiene a tres rivales: Juan Carlos Moragues, que es «el tapat», Vicent Gregori, que es «el desitjat», y el propio Torró, a quien el crítico sitúa como «el pesat».

Simpática y llamativa la escena en Vilanova, que convierte a Torró en figura de devoción y a quien incluso animan a dedicarle una oración que el visitante encuentra escrita junto al personaje.

Algunas fallas también sitúan un enfrentamiento en las filas de Compromís. En la Vilanova Alícia Izquierdo «la que no calla mai», está «arrimada en un racó» por Josep Alandete, a quien sitúan como «professor de professió, polític de vocació i tinent d’alcalde per a servir a qui mane». Pero atención porque en Màrtirs dicen que el vicealcalde todavía no tiene el apoyo de su partido y que, en el seno del grupo «cada vez hay más desacuerdos». Un año más no sale bien parado Nahuel González, «el faenafuig» en la Vilanova, a quienes varias comisiones acusan de dedicarse poco, por no decir nada, a sus responsabilidades en el ayuntamiento.

En críticas a la gestión local, otra vez las deficiencias en Saforbici, la suciedad por las deposiciones de perros o, como novedad, la «chapuza» de la reparación del paseo de les Germanies, responsabilizando al concejal Miguel ángel Picornell.

Pero también emerge con fuerza el comentario al uso y abuso de las redes sociales por parte de los políticos. Varias comisiones destacan que los cargos públicos están obsesionados con la transmisión de su imagen. En Màrtirs lo explican con una escena en la que retratan al alcalde, a quien definen como un personaje «omnipresent» que «con sabates de sola potent, fa la foto rapideta i directa a l’instragram».

Madre mía la falla del Mercat, que ya comienza a ser habitual que genere revuelo. Es la más implacable en el trato a las personas, porque hasta el rey emérito aparece, como la mayoría de los personajes, con figura de perro y un collar con la imagen de Corina. También aquí, en clave local, no salvan ni al «cardenal Richelieu», como se refieren al abad de la Colegiata, porque, según señalan, «no hi ha Déu que pare» a Ángel Saneugenio que ha conseguido que la Administración asuma el dinero para restaurar el campanario del templo. «No està mec el retoret», señala el crítico, que «no ha posat ni un gallet» para financiar esa obra.

El medio ambiente, otro de los asuntos abordados ampliamente por las comisiones gandienses, centra las escenas ecológicas, y aquí destaca la de Beniopa, ganadora del primer premio de este año, que señala que en Gandia «no podem consentir que el curs baix del riu Serpis es deixe morir quan es talla el pantà de Beniarrés», sumándose así una reivindicación general para una nueva gestión del agua de este río.

La guerra de Putin que se libra en Ucrania no es un tema central, porque apenas se inició hace unos días, pero aun así hay varias comisiones que se han solidarizado con el pueblo ucraniano con la bandera de ese país y clamando por el fin del enfrentamiento bélico.

Hay mucha más crítica local y genera, en las fallas de Gandia de este 2022 que, lamentablemente, pasarán a la historia como las de una insistente lluvia que obliga a suspender o aplazar actos. Pero, si el tiempo escampa y permite el paseo por los monumentos resulta reconfortante, en estos tiempos de zozobra por el virus, las dificultades económicas y esa maldita guerra en Ucrania, contemplar cómo los críticos de cada comisión interpretan la realidad y consiguen arrancar esa sensación que va desde la sonrisa a la carcajada, que también es importante.