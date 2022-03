Pantà de Beniarrés La pluja incrementa en 1 hm3 cada dia les reserves d’aigua

Les intenses i continuades precipitaciones que des del dilluns passat han caigut a la conca alta del riu Serpis, formada per les comarques del Comtat, l’Alcoià i l’àrea més interior de la Vall d’Albaida, han suposat una important aportació d’aigua a l’embassament de Beniarrés, situat a la localitat del mateix nom. De fet, en només tres dies l’aigua embassada ha passat de 13,5 a 16,5 hetòmetres cúbics, superant àmpliament la meitat de la seua capacitat màxima, situada en 27 hectòmetres cúbics. L’aportació de cabal, a més, continuarà en els propers dies, perquè les pluges han superat els 300 litres per metre quadrat a molts llocs de la conca alta i mitjana del riu Serpis. Això és una bona notícia per al llauradors de la Safor, que veuen garantida l’aigua de reg no només per a l’estiu que ve, sinó molt més enllà. I també per a mantenir el corrent del riu, que és una joia paisatgística i ambiental de les comarques centrals valencianes.