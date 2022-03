El sant de la festa

La València menestral del segle XIX, amb els seus tallers de cadirers, de teixidors i tintorers, de sabaters i tapiners, de ferrers i fusters, de velluters i seders, amb el seu gremi i col·legi major, encabits en aquells estrets carrers, d’obligada convivència, o en els barris com el de Velluters, tot en la proximitat de les torres de i carrer de Quart, del camí de l’horta amb els carros a vessar per a la plaça del Mercat, encara sense l’aixopluc de la imponent arquitectura modernista.

I al març, a les envistes de la primavera, quan els xiquets cantaven pels carrers «Per ací hi ha una estoreta velleta / per a la falla de sant Josep, / el tio Pep?» mentre arreplegaven els trastos vells del veïnat i així poder cremar-los en la falla, encara en la humilitat dels inicis. Fogueres amb borumballes dels fusters, del gremi amb l’advocació de sant Josep, dels mestres, oficials i aprenents del ram de la fusta, tan lluny el sant patró d’aquell primmirat barroc de Murillo o de la mirada realista i coetània de l’elegant Millais. Fogueres de menestrals i ulls de bat a bat de llauradores i llauradors.

I ara, després d’un segle i mig ben acaramullat, la festa de les falles, l’arbre generós sense les arrels d’aquella societat que va fer possible la seua naixença.

I, mentre creixia la festa, s’afluixa l’empelt amb el seu origen i s’hi començava a produir l’èxode silenciós del sant de la festa des dels seus aparadors més vistents, dels cartells, revistes i llibrets, perdut a poc a poc el record de la seua imatge i el nom quasi esborrat de l’onomàstica popular, tan valenciana. L’èxode venia a mostrar que la festa ja no necessitava una cobertura religiosa, un símbol productor de sentit, d’una significació més alta que la de les fogueres que anunciaven la fi de l’hivern i l’amable irrupció de la primavera. Ja no n’hi ha parot on penjar el cresol per il·luminar l’obrador del fuster ni borumballes que calia agranar en la vespra de la seua assenyalada festa.

La memòria d’aquell Josep, des dels evangelis, ha crescut en tot el món, com un perfum suau, però persistent, que evoca l’home discret lliurat en cos i ànima a la protecció de Jesús, el seu fill d’adopció, a la seua educació, des de la llengua aramea a la fe del poble d’Israel i a ensenyar-li el seu ofici de fuster, que es convertirà en el pa cada dia. Ben prompte, des del segle II, van anar apareixent narracions que volien eixamplar la informació dels evangelis, encara que fos amb el recurs de la imaginació. Aquells escrits, en bona part una literatura pietosa i edificant, han rebut l’apel·latiu d’apòcrifs, que vol dir una revelació secreta, amagada, particular, ben diferent de la general, oberta a tots. Així, avançat el segle IV, hi ha una Història de Josep el fuster, coneguda per una traducció copta d’Egipte sobre un original grec. La narració, en boca de Jesús, descriu la vida i, sobretot, la mort de Josep, amb un gran respecte i estima, sempre amb la presència de Maria. S’hi subratlla que «vivia del treball de les seues mans, com establix la Llei de Moisés», de tal manera que en tornar d’exili d’Egipte, Josep i Jesús van treballar de fusters i «van poder tirar endavant. Ell no va menjar pa de franc». La narració de la mort de «l’ancià beneït», mentre tenia al seu costat Jesús i Maria, està descrita amb una intensa emotivitat.

La seua figura, encara al nostre temps, seguix interessant i fascinant, com en una recent obra d’Erri de Luca, un dels escriptors europeus vivents més importants, que l’ha recreada des de la visió canviant de La faç dels núvols, en una aproximació profundament humana. Josep és un home «que va per la vida com aquell que demana permís cada dia», perquè la vida és un regal no merescut, no una propietat particular, i, per això mateix, per a viure-la i fruir-la cal demanar l’assentiment del qui ha atorgat el do. Més encara quan «la seua biografia s’esborra en l’ombra llarga del fill, com passa als pares humils de criatures grandioses» i ell ha col·laborat en l’acompliment de la història, per a tot seguit, «eixir-se’n de l’escenari i ser encarregat de la protecció dels fusters, un de tants oficis, un de tants sants del calendari» mentre cauen els poderosos i els humils són exaltats, com continua fent-se present en el càntic de Maria.

Potser l’èxode de sant Josep, l’esponerós arbre plantat a la vora del riu, amague un tresor que cal buscar i que, en trobar-lo, justifica vendre tot el que es posseix i comprar el camp on ha estat descobert el secret de la vida, de la felicitat.