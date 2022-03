Si el mobiliario del Kremlin demostraba que Putin podría montar en cualquier momento otra guerra, varias señales indican hoy que no puede ganarla. El logotipo de McDonald’s, por ejemplo, ha sido sustituido en los abandonados locales de la cadena de comida rápida por el dibujo de una matrioska, lo que revela un sentido de la realidad similar al de esos generales que informaron a Putin de que invadir Ucrania sería un paseo militar y sobre los que ahora cae la ira del capo de Rusia, país cuyos hombres de negocios, según decía uno de ellos, se dividen en tres grupos: «El primero está constituido por asesinos, el segundo lo forman los que roban a particulares. El tercero, el de la gente honrada como yo, solo roba al Estado». Tan siniestra y elocuente anécdota la cuenta la historiadora y sovietóloga francesa Françoise Thom en el libro Para entender la Rusia de Putin, una radiografía del personaje y de la Rusia postsoviética que puede leerse como una historia del hampa. Al terminarlo parece bastante claro que solo por razones de prudencia diplomática no se ha grabado una serie sobre el tema que dejaría Gangs of New York a la altura de La Sirenita.

La filosofía de la vida de Putin –él mismo un hombre de negocios con una fortuna estimada en 100.000 millones de euros, porque trabaja y ahorra- puede juzgarse por sus ideas sobre la forma de relacionarse con el prójimo: «Hay tres maneras de actuar sobre los hombres –declaró en 2000 en tono jocoso- el chantaje, el vodka y la amenaza de asesinato». Y cuando lo dijo solo había empezado a mandar. Desde entonces el tono jocoso ha aumentado gradualmente y si la campaña de Crimea ya debió de parecerle desternillante, la guerra de Ucrania le habrá hecho partirse de risa hasta ahogarse. Por lo menos al principio, antes de que las cosas se torciesen y, adoptando el papel de mandatario mundial, nos amenazase como un macarra, porque, como dice con razón Françoise Thom, «se ha subestimado en la génesis de la Rusia de hoy la influencia del universo carcelario».

Parece existir hoy un acuerdo tácito, y no solo desde el punto de vista diplomático o político, en manejar una imagen de Rusia que pone especial cuidado en hacer de su población, del segundo ejército más poderoso del planeta y de Putin realidades autónomas sin ninguna relación entre sí excepto las derivadas de las ocurrencias, maquinaciones y órdenes que proceden directamente del hombre de negocios del Kremlin, tan inexorables, por lo visto, como el rayo de Zeus. Según esa convención, Putin no solo es «el enemigo», sino el «único enemigo», lo que permite a los dirigentes occidentales que le acusan de ser un criminal de guerra no decir una palabra sobre el grado de responsabilidad de «los rusos» en la invasión ucraniana, ni siquiera de los 100.000 que el viernes celebraban en un estadio de Moscú el aniversario de la anexión de Crimea y tanto recordaban a las multitudinarias adhesiones inquebrantables del franquismo, o a las de Alemania nazi, cuyo papel en la invasión de Polonia quizás vaya mereciendo una revisión histórica. Y así, atrapados en esa fatalidad que quizás forme parte del alma rusa, cabría suponer que los altos mandos del ejército invasor bombardean hospitales y siembran el terror contra su voluntad, mientras más de 100 millones de rusos adultos estarían siendo o bien engañados por la propaganda oficial en la era de internet, o bien reprimidos con un grado de eficacia y refinamiento que rebasaría los orwellianos logros del estalinismo.

Siempre imbuidos de certezas, los más listos del lugar nos conminan a no contribuir a la incipiente «rusofobia» que en algunos casos se ha producido, y es verdad que la cancelación de exposiciones, conciertos y contratos de artistas y deportistas rusos es lamentable y que algunas reacciones (como la anulación de un curso sobre Dostoievski o la censura de las películas de Tarkovky) han sido grotescas. Pero tan cierto como eso es que la guerra es lamentable, y que hasta el momento, «los rusos» –salvo algunos pocos casos heroicos- no parecen dispuestos ni capaces de cambiar el curso de los acontecimientos, influir mínimamente en la política interna de su país o representar un deseo de libertad o democracia real descifrable a este lado del mundo. Y más cierto aún que, como decía Umberto Eco del ejército rebelde en la Guerra Civil, «al fin y al cabo empezaron ellos». Casi la mitad de los rusos apoyan con entusiasmo la guerra de Ucrania, y mientras el hombre de negocios del Kremlin lleva veinte años demonizando todo lo que huela a occidental, empezando por la democracia, y buscando a quintacolumnistas hasta debajo de las piedras, quienes a este lado del mundo actúan de acuerdo con la lógica de los derechos humanos y la responsabilidad, pero también con la de la guerra, son puestos en la picota como enemigos de la libertad, como le ha ocurrido a la rectora de la Universidad de València, Mavi Mestre, por aconsejar a diez alumnos rusos que regresen a su país, costeándoles el viaje. Es difícil pronunciarse sobre esos dilemas, pero desacreditar a quienes los resuelven en conciencia, poniendo por delante de cualquier otra consideración a las víctimas de los rusos (¿o deberíamos decir «de Putin»?) es simplemente miserable. Más aún cuando los mismos que nos apremian a no confundir a Putin con «los rusos» no han dejado en la práctica de ver en ellos al «enemigo», pues no es contra Putin ni contra los oligarcas sino contra la población rusa en primer lugar a la que apuntan las sanciones económicas puestas en marcha en la confianza de que los rusos reaccionen contra su presidente no por razones abstractas o morales, como el deseo de libertad o el rechazo de las matanzas y el caos sembrados en Ucrania, sino de pura supervivencia material. Deberían darnos, al menos, los listos del lugar, un manual de instrucciones para detectar en estos tiempos tan modernos al enemigo y, ya puestos, a los rusos, si es que existen.