Jornada histórica en el Club Bàsquet Tavernes

El Club de Bàsquet Tavernes vivió este pasado domingo una jornada histórica al coincidir sus tres equipos seniors masculinos en dos partidos como locales.

Más de una treintena de jugadores se dieron cita en un pabellón municipal, que registró una buena entrada de público en las gradas.

Derbi local

Primero se enfrentaron los equipos B y C en la liga de segunda zonal. La victoria fue para el C, que se impuso 50-54 tras una prórroga a 45. El B dominó todo el encuentro llegando a tener una ventaja de 15 puntos, aunque no fue suficiente. La veintena de puntos de Claudio, la anotación definitiva de Juan Carlos y el triple sobre la bocina de Fran metieron en la prórroga al C, que al final se llevó el triunfo. Por su parte, el senior A se impuso al Campello 77-67 después de otra prórroga. Los locales iban por detrás en todo el partido pero reaccionaron en los instantes finales para ofrecer una gran victoria a su parroquia.

En definitiva, fin de semana para recordar en el seno de un club que reunió a sus tres seniors masculinos. El senior femenino descansaba.