Oliva abre una ludoteca en días no lectivos para conciliar la vida laboral

Los padres de niños de entre 3 y 14 años de Oliva disponen desde la semana pasada de un servicio totalmente gratuito que es muy poco común en los municipios valencianos. Se trata de «Olivia», como el ayuntamiento ha querido llamar a una ludoteca en la que, sin inscripción previa, se puede dejar a los pequeños para que las madres y los padres puedan trabajar o llevar a cabo otras acciones que les impiden hacerse cargo de los menores. La acogida ha sido tan buena que en la primera semana usaron este servicio más de cuarenta niños y niñas, y el ayuntamiento, a petición de los padres, ha decidido ampliar el horario en una hora. De manera que «Olivia» estará abierta de 8 a 14 horas.

El servicio funcionará, al menos hasta el próximo verano, todos los sábados y días laborables no lectivos. Es en esas jornadas cuando muchas familias en las que trabajan madre y padre se ven obligadas a dejar a los más pequeños con otros familiares, generalmente abuelos, pero no son pocos los que no disponen de esa ayuda y se ven obligados a quedarse en casa.

El uso de la ludoteca, además de ser gratuito, no requiere inscripción previa. La concejala de Bienestar Social, Yolanda Navarro, explicó ayer a este periódico que los usuarios llegan al edificio de la Casa de la Festa y, en el horario de apertura, formalizan los documentos para poder dejar a los menores, que quedan a custodia de las educadoras contratadas expresamente para ello, y a los que pueden volver a recoger a la hora que deseen.

«Olivia» ha sido posible gracias a una subvención del Plan Corresponsables, que promueve la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, del Ministerio de Igualdad, que pretende conseguir un apoyo de las necesidades de conciliación de las familias con niñas, niños y jóvenes menores de 14 años. En este caso, Oliva ha recibido la importante cantidad de 115.000 euros.

Además, la concejala Navarro explica que la singular ludoteca es solo una de las actuaciones del programa «Oliva Concilia», que incluirá otras acciones para favorecer la conciliación familiar, que se ha complicado durante la pandemia. En ese sentido, se están preparando más acciones de ayuda y apoyo a las familias para el periodo de vacaciones escolares que va desde la Semana Santa al lunes de Sant Vicent Ferrer.

«Las familias tienen necesidades»

«Las familias tienen unas necesidades de conciliación más allá de las jornadas escolares y desde el ayuntamiento trabajamos para que de forma gratuita puedan conciliar de forma muy sencilla. Favorecer el bienestar de los más pequeños en un lugar adaptado mientras los padres trabajan es algo primordial», señaló Yolanda Balaguer, alcaldesa de Oliva, durante la visita que realizó la semana pasada al inicio de esta actividad.

Experiencias parecidas a esta ludoteca se llevan a cabo en numerosos municipios durante periodos de vacaciones y en verano, pero no es habitual que se mantengan todos los sábados y días laborables no lectivos.