Podio e infortunio en el Mundial de atletismo en Belgrado

El gandiense, Toni Puig, ha ganado su cuarta medalla internacional como responsable técnico del equipo o entrenador de atletas masculinos de relevos 4x400 metros lisos de España. Puig logra una plata en el Mundial de Belgrado en pista cubierta que se ha disputado este fin de semana y la suma al bronce en el Europeo al aire libre de Berlín 2018 y a la plata en el Europeo indoor de Glasgow 2019 sin olvidar que era el entrenador de tres de los cuatro relevistas que subieron al podio en el Europeo de Budapest de 1998.

Puig ha sido subcampeón del mundo 2022 al frente de un cuarteto formado por Bruno Hortelano, Iñaki Canal, Manuel Guijarro y Bernat Erta, que brilló con una carrera legendaria con un crono de 3:06.82, la tercera mejor marca española de la historia.

El otro foco de atención del atletismo gandiense y comarcal en Belgrado estaba centrado en Quique Llopis, del CA Gandia Alpesa. El de Bellreguard participaba en los 60 metros vallas, corrió las series eliminatorias del domingo, pero quedó eliminado porque lo hizo mermado e infiltrado por una lesión, según confirmó el propio deportista al término de la prueba.

Llopis quiso competir, pese a que no se encontraba en óptimas condiciones, completando con un cierto infortunio su primera experiencia en el campeonato del mundo absoluto con la selección nacional española. A pesar de no poder avanzar a semifinales tras finalizar sexto en la sexta serie con 7.76 segundos, el mérito del saforense es enorme, pues sufrió un esguince en el tobillo el domingo anterior a viajar a Belgrado y no pudo correr ni mucho menos al 100% de sus capacidades. Aun así, Llopis fue un ejemplo de #PasiónPorCompetir y ofreció una imagen espléndida dadas las circunstancias, tras cuajar la mejor campaña invernal de su carrera en la que ha sido campeón de España sub23, subcampeón nacional absoluto, ha participado en tres carreras del Tour Mundial y ha logrado su mejor marca personal con 7,56 que le han situado 2º en el ranking estatal.