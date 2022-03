El bellreguardí Javier Pastor premi del Disseny 2021

La ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant, va lliurar dilluns passat a València els Premis Nacionals d’Innovació i del Disseny 2021, i un dels guardons és de Bellreguard.

El dissenyador Javier Pastor, que també és investigador de la Universitat Politència de València (UPV), és l’autor de part dels dissenys de mobiliari per a l’empresa valenciana Expormim, que ha rebut el Premi Nacional de Disseny en la modalitat d’empreses.

Ahir l’Ajuntament de Bellreguard va expressar la seua felicitació a Xavier Pastor per aquesta nova fita professional i aprofitava per desitjar-li més èxits en el futur.

També la UPV va destacar que Javier Pastor és professor del Campus de Gandia i que Expormim és una empresa present tant a nivell nacional com internacional que ha anat desenvolupant diverses línies de productes, adaptant-se així a les tendències del mercat i les demandes del consumidor.

Miguel Laso va fundar l’Exportadora del Vímet l’any 1960. Des d’aquell moment els seus cistells, botellers, paravents, safates i altres productes fabricats es van convertir en apreciats a tot el món. Amb el pas del temps, l’empresa va ampliar la seua producció i les seues instal·lacions per respondre a la demanda creixent. Va ser aleshores quan va començar a utilitzar nous materials en la fabricació dels mobles.

Col·laboració amb la UPV

El 2007, ja com a Expormim, va iniciar la seua col·laboració amb la UPV, a través del Grup de Recerca i Gestió del Disseny (IGD). Com ha indicat el mateix Javier Pastor, el Premi Nacional de Disseny atorgat a l’empresa Expormim «suposa el premi a tota una tasca», i ha afegit que de la mà del catedràtic del Departament de Dibuix de la UPV, Manuel Ramón Lecuona, des del 2008 al 2012 i posteriorment i fins a l’actualitat, han estat més de deu anys integrant la cultura del disseny a l’empresa. «A més de dissenyar i desenvolupar col·leccions per a l’empresa, he actuat com a consultor en direcció de disseny, direcció d’art, disseny gràfic i comunicació. Professionalment, estem parlant del projecte més important al que he participat i personalment m’ha aportat moltíssim a nivell humà».

També des d’Expormim han assegurat que, «un trosset d’aquest premi correspon a la UPV, amb qui col·laborem estretament» i que «la presència de la UPV està igualment al capital humà de l’empresa».

De fet, personal docent i investigadors i titulats per la UPV treballen i col·laboren amb aquesta firma valenciana.