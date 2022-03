El Teatre del Raval li dona la benvinguda a la primavera

El Teatre del Raval de Gandia dona la benvinguda a la primavera amb cinema i música en directe. Demà dissabte, 26 de març, es podrà disfrutar de la projecció d’una ple·lícula i d’una doble sessió musical.

A les 18 hores s’anuncia el cicle Cinema Anima’t amb la projecció de «Bon dia, món!», recomanada per a xiquets i xiquetes a partir els 5 anys. El film, doblat al valencià, s’exhibeix també amb subtítols, per fomentar la lectura i fer-lo accessible a infants amb dificultats auditives. «Bon dia, món!» és un passeig per la naturalesa molt ben documentat que ens apropa a una fauna i una flora de paper, que alhora és molt realista.

Després del cinema infantil i familar arribarà el torn d’un concert doble de música en valencià, recomanat per a joves i adults. A les 20 s’anuncia a Néstor Mont, qui presenta «Cançons d’abraçar arbres». Este treball naix a partir de textos i reflexions del cantant, que són acaronats per la sonoritat que li aporta la formació a quintet, amb Jordi Pastor, violí i acordió, Vicent Colonques, piano, Xuso Barberà, contrabaix i Robert Moreno, bateria.

Després arriba Eva Gómez amb amb «El cel i les formes del vent», un disc que és un homenatge a les qualitats humanes, a la natura i a l’amor.

Eva Gómez: veu, guitarra, bouzouki, estarà acompanyada per Laura Minarro: viola de roda, violí, mandolina, saz, veus, i Manel Chust a la percussió.