D’Amics i il·lustrats del segle XVIII

El senyor Gil de Jaz, llicenciat en Lleis i assessor del Consell de Guerra, va deixar sobre la taula la carta de don Gregorio Mayans que acabava de llegir. El seu corresponsal li demanava que afavorira ser rebut pel senyor comte d’Aranda, capità general del regne de València, per tal de presentar-li el seu projecte de reforma de l’ensenyament. L’alt funcionari admirava l’energia de l’erudit valencià, tot i viure reclòs a Oliva des de feia més de vint anys, on s’havia casat i tenia una nombrosa família, a més de ser propietari de terres que li produïen un bon passar. Ell, en canvi, tot i el seu guanyat prestigi de jurista, se sentia cansat de tanta lluita en la Cort que no entenia els ideals de reforma d’una societat que no avançava cap al progrés. S’havia casat feliçment, però sense descendència el seu desànim era cada dia més patent.

Havia tractat a don Gregorio en aquells anys de l’aprovació del Concordat amb el Papa, l’any 1753, un treball que a ell li va suposar dies i nits de preocupació per la seua participació en alguns dels extrems més complexos del document, com van ser el dels beneficis o càrrecs eclesiàstics. Acabada la seua missió d’assessor, va conèixer unes observacions sobre el document aprovat, redactades per don Gregorio, i que per raons òbvies no podien publicar-se. Ell, però, n’aconseguí una còpia. La lectura d’aquelles observacions li va mostrar la profunditat del problema de les relacions entre l’Església i la Monarquia, que fins aquell moment li havien semblant una simple qüestió jurídica, sense cap incidència en el camp filosòfic i teològic.

Curiosament conservava alguns papers del plet de la successió de la senyora duquessa de Gandia, Mariana Antònia de Borja, que havia mort sense fills. Com la duquessa era també comtessa d’Oliva, sense cap esforç va pensar en don Gregorio, com un útil informador de la realitat del senyoriu, però no hi tingué cap possibilitat pràctica d’establir contactes amb l’erudit i propietari. El plet, llarg i pesant, va mostrar-li l’autèntica cara d’aquells nobles que tan sols es guiaven pel profit econòmic i la tristesa d’assistir a la desaparició de la casa dels Borja, tan famosa pels seus personatges, sovint envoltats d’obscures llegendes, però amb una presència ben important en la història.

A ell també la història l’havia seduït i li havia dedicat temps i treball, potser amb resultats no massa importants com la seua extensa obra sobre la noblesa del regne de Navarra, però amb la íntima satisfacció d’haver contribuït a fer present documentalment alguns racons oblidats d’aquell país on havia nascut. De don Gregorio admirava el seu sentit crític sobre la història i la seua gosadia de dir el que pensava de tradicions sense cap fonament històric i de fer conèixer obres d’altres que havien fet el mateix ofici de destriar el gra de la palla, amb el perill de caure en les mans de la Inquisició, com li va passar en l’edició d’aquella Censura de historias fabulosas, que va ser embargada o segrestada.

De l’erudit d’Oliva admirava, potser amb una certa enveja, el seu sentit pràctic en l’administració del seu patrimoni, format per cases i bones terres, que asseguraven un digne benestar a la seua extensa família. El seu exemple l’havia animat a comprar alguns bancals a Oliva, a ell que venia d’unes terres pobres, d’aquell secà entre la frontera entre Navarra i l’Aragó, en el seu poble de Sos del Rei Catòlic, el lloc de naixença de Ferran II, cosí de Maria Enríquez, duquessa de Gandia i àvia de sant Francesc de Borja.

Encara que se sentia impotent davant la falta d’un bon ensenyament, reconeixia que l’entusiasme de don Gregorio per estendre l’educació i la cultura entre el poble era un dels projectes més importants del reformisme del seu temps. Se sentia sorprès per la capacitat de l’erudit per publicar gramàtiques i estudis literaris, i alhora dissenyar ambiciosos plans de reforma de l’ensenyança, també de la universitària, amb la convicció, també compartida per ell, que el secret de tota millora cultural i educativa passava per una bona formació dels mestres.

Quan entrà al despatx el criat per encendre els canelobres, s’adonà que el temps dels records s’havia allargat molt i calia tornar al treball, als lligalls que esperaven la seua revisió. La llum esmorteïda de la vesprada anunciava, un dia més, una llarga nit d’hivern.

(Epíleg per a curiosos. Isidoro Gil de Jaz (Sangüesa, 1703–Madrid, 1765) va fer realitat el seu ideal de reforma cultural amb la fundació d’un col·legi escolapi a Sos del Rei Catòlic, en 1760, que va ser dotat generosament, entre altres béns, amb les finques que tenia a Oliva, la seua biblioteca i arxiu, amb molts papers sobre el ducat de Gandia. L’administració de l’arrendament de les terres va ser confiat, per proximitat, als escolapis de València i Gandia, que van registrar els moviments comptables, encara conservats, com l’arxiu fundacional. La finca d’Oliva, per necessitats peremptòries, va ser venuda en 1947, però el col·legi encara va perviure fins al 1960, és a dir, en complir els dos-cents anys de la seua fundació).