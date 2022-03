La incesante lluvia impidió a los falleros y las falleras de Tavernes de la Valldigna sacar su indumentaria valenciana durante las pasadas fiestas falleras. Pese a que había ganas de lucir de nuevo los trajes tradicionales tras dos años sin poder hacerlo por culpa de la pandemia, solo las Falleras Mayores y presidentes de las seis comisiones, además de la Fallera Mayor de Tavernes y la Corte de Honor, pudieron hacerlo para acudir a la entrega de premios de los casales, la misa de Sant Josep y la "cremà". No así el resto de miembros de las entidades festivas, ya que la entrega de premios se hizo por streming y con cada falla en su casal, no hubo ofrena y al oficio religioso solo acudieron los representantes.

Pero ahora tienen una nueva oportunidad para poder, por fin, lucir las faldas, corpiños, peinetas, "joia", fajas, alpargatas y saragüells porque la Federació de Falles, de forma conjunta con el Ayuntamiento de Tavernes, ha decidido fijar el día 2 de abril, sábado, para la celebración del acto de la "ofrena". Será a partir de las 17 horas, como estaba previsto para el día que le correspondía de la semana fallera, el 18 de marzo, y tendrá el mismo funcionamiento. Es decir, cada comisión desfilará por orden por diferentes calles del centro de la localidad hasta llegar a la plaza Major, donde se entregarán los ramos que se situarán a los pies de la imagen de la Verge dels Desemparats.

Además, el fin de semana fallero se completará con una "mascletà" que se disparará el día 3 de abril, domingo, a las 14 horas, que es la que se suspendió el pasado 19 de marzo.

De ese modo, el colectivo fallero de la ciudad tendrá una jornada extra para poder disfrutar de unas fiestas que se vieron empañadas por la lluvia que no solo no cesó durante los días de fallas, sino que aún no lo ha hecho.