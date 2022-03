Miramar acollirà en maig la Trobada d’Escoles en Valencià Safor-Valldigna

Miramar serà la seu de la XXXIV Trobada d’Escoles en Valencià de la Safor-Valldigna el 21 de maig d’enguany. Per eixe motiu, dijous passat es va fer la presentació a l’Auditori Municipal amb l’actuació dels alumnes del CEIP Oliveretes i la Unió Musical Milamarina. El lema de les XXXIV Trobades és «l’escola que ens fa lliures» dedicada a l’escriptor Joan Fuster, pel centenari del seu naixement.

A l’acte, presidit per l’alcaldessa de Miramar, Pilar Peiró, acudiren diferents autoritats de la comarca així com alcaldes, alcaldesses i regidors i regidores de la Safor.

«Este 2022 serà l’any. El dissabte 21 de maig Miramar viurà una jornada dedicada a la nostra llengua on els veïns i veïnes de la comarca podran gaudir d’un centenar de tallers que oferiran les escoles i altres entitats, a més de música en directe i un gran sopar de germanor», va assegurar l’alcaldessa de Miramar, Pilar Peiró.

Manifest

La representant de la Coordinadora Safor-Valldigna, Pilar Gregori, fou l’encarregada de llegir el Manifest de les Trobades 2022 d’Escola Valenciana en un acte molt emotiu que espera ser el preludi de la «gran festa pel valencià».

Les Trobades defensen un model educatiu fonamentat en una escola pública i de qualitat, en el plurilingüisme entès com una porta al món, així com valors com la igualtat entre homes i dones, la diversitat cultural, la solidaritat, la defensa dels drets humans i l’ecologisme, entre d’altres.