Sentiment de germà a germana

Un «dolç i meravellós poema de Maria Beneyto musicat per la meua germana», segons Carles Dénia, és el quart single del disc digital Mussol, que l’artista de Gandia està llançant en totes les plataformes digitals mensualment. «Als amics de tristor» és un poema inclòs en el llibre «Després de soterrada la tendresa» (Bromera, 1993), de la poeta Maria Beneyto (València, 1925-2011), i que Eva Dénia va incloure en el seu disc «Quan abril era abril» (Comboi Records, 2015).

Eva Dénia va anunciar fa uns mesos que abandonava els escenaris. «Servisca esta cançó com a xicotet homenatge a la meua germana per tot el que ha significat per a la música en Valencià», diu Carles Dénia. El disc Mussol posa música a poetes valencians contemporanis. Anteriorment ja s’han publicat a les plataformes digitals els singles «Ho enyorarem tot» i «Oda apatxe a València», amb lletra del poeta Ramon Ramon, i «Puc veure a través», d’Eduard Marco.

Mussol és un disc d’estudi que Carles Dénia va iniciar durant el confinament a causa de la pandèmia de la Covid-19. Tancat a l’estudi i envoltant d’instruments, va començar a «caçar» poemes contemporanis i melodies en la solitud de les nits.