Los últimos temporales extienden la pérdida de arena a la playa urbana de Tavernes

Que la situación de la playa de la Goleta de Tavernes es dramática es algo que se sabe sobradamente y que este temporal que dura ya casi dos semanas sigue agravándola a pasos de gigante, también. Pero, además, este tren de frentes está evidenciando algo que ya se venía vislumbrando desde hacía un tiempo: la regresión, es decir, la pérdida de arena, ya no es solo cosa de esa zona ubicada al norte del litoral vallero, en el linde con el de Cullera, sino que se está extendiendo hacia el sur, donde está la principal zona de playa del municipio.

Si nadie lo remedia, aquellos y aquellas turistas que quieran pasar sus primeros días de playa de este 2022 en Semana Santa en Tavernes, si el tiempo lo permite, van a tener algo menos de espacio para situarse. En principio, no habrá problema, porque no es una temporada masiva para el sol y la playa, pero el verdadero quebradero de cabeza llegará si no se revierte la situación desde ahora hasta el próximo mes de julio.

El azote del mar ha provocado la pérdida de muchísima arena, especialmente en la zona que va desde el primer canal, más o menos donde se encuentra el edificio San Pablo, hasta el primer tramo de la avenida de la Marina (a la altura del restaurante Luna Park). La situación se evidencia fácilmente, ya que, como ayer pudo comprobar este periódico, el arrastre de la arena hacia adentro del mar ha formado un escalón de casi dos metros de altura.

Este efecto ha provocado incluso que algunos tubos que pasan enterrados por la arena hayan quedado al descubierto y se encuentren ahora mismo a merced de las olas. Además, los soportes de los lavapiés han quedado al descubierto y existe el riesgo de que puedan acabar arrastrados también por el agua, si el temporal sigue azotando la costa como lo lleva haciendo desde hace unos diez días.

Lo más preocupante para la administración local es que la zona afectada se encuentra al sur del primer canal, justo a la altura del edificio Santana, alejado de la Goleta, que es donde tradicionalmente se encontraba el problema y hay otros tramos de la playa urbana donde también se evidencia esta situación, aunque no resulta tan escandalosa como en esa zona.

Es un punto en el que los edificios tienen escaleras que dan directamente a la arena. En la situación actual, apenas quedan unos cinco metros de anchura hasta llegar al escalón, que es sobre el que golpean las olas ahora mismo, un espacio a todas luces insuficiente para colocar una sombrilla si, llegado el momento, la situación continua igual.

El temor es que este problema de pérdida de arena se siga extendiendo cada vez más hacia el sur del litoral, es decir, de Tavernes hacia Xeraco, lo que, en primer lugar, supondría un peligro para los edificios de primera línea, a los que el agua en algunos puntos está cerca de llegar, y, en segundo, sería nefasto para los intereses turísticos, ya que eso significaría que afecta a la zona del litoral vallero más concurrido por los y las bañistas durante los meses de verano.

El agujero de ‘Gloria’

El concejal de Urbanismo, Josep Llàcer, explicaba a Levante-EMV que los problemas en este punto se iniciaron con el temporal Gloria, en enero del 2020, que «ha le hizo un buen boquete» a la arena, además, cabe recordarlo, de destrozar los balcones de uno de los edificios de la primera línea. La línea de costa vallera no se ha recuperado al cien por cien de aquel episodio y, por ello, los diferentes temporales han ido menguando la presencia de arena, año a año. Cabe recordar que un informe técnico que reveló que la playa de Tavernes perdía cada año 14.000 metros cúbicos de arena.

El ayuntamiento tendrá volver a llamar a la puerta de Costas para que lleve a cabo la ansiada actuación de emergencia que lleva meses reclamando. Debe ser una aportación importante para que el litoral recupere su aspecto y, además, urge a que se ejecute la actuación lo antes posible con el objetivo de que la playa esté lista de cara a la temporada de verano.