Domingo de incómodos rivales para el CF Gandia, CE la Font y UE Tavernes

Después del parón de la competición liguera con motivo de las fiestas falleras este fin de semana se reanuda el campeonato de preferente. Los tres clubs de fútbol la comarca juegan mañana.

El líder CF Gandia recibe en el estadio Guillermo Olagüe a la SD Sueca, equipo dirigido por el técnico vallero, Edu Palomares «Tomaca».

El conjunto arrocero afronta el choque con la intención de puntuar para seguir vivo en la lucha por la promoción de ascenso.

El CF Gandia tiene una ventaja de seis puntos con el segundo clasificado y de 11 con el tercero, a falta de siete jornadas para el final de la fase regular.

Por su parte CE la Font d’en Carròs viaja a Muro. El conjunto de Alberto Gregori afronta la recta final de la temporada con un colchón de 2 puntos sobre la zona de descenso, lo que prácticamente le deja sin margen de maniobra si quiere mantener la categoría.

La única intención de los fonteros en sumar en su enfrentamiento ante el Muro CF que esta cómodamente clasificado y tiene prácticamente la permanencia asegurada.

Último tren para el Tavernes

Por otro lado, la UE Tavernes juega a las seis de la tarde del domingo en el Clariano de Ontinyent ante un equipo local que es el segundo clasificado. Los valleros encaran este compromiso con la máxima intensidad y moral después de su clara victoria en Dénia después de haber roto la mala racha que le ha supuesto bajar de las primeras posiciones en la tabla.

A pesar de las bajas, el míster vallero. Edu Revert, no ve excusas para no hacer un buen partido y conseguir los puntos a pesar del potencial del rival. No pueden actuar Xumi, Ferrando, David, Pepe, Aarón, Acevedo y Solet, es decir, medio equipo.