La III Fira d’Arts al carrer de Gandia comptarà amb més de 60 inscrits

La Fira MIRA es consolida com un del més importants aparadors de les arts escèniques a la Comunitat Valenciana. Un total de 63 professionals s’han inscrit per a participar en aquesta edició, entre programadors, distribuïdors o responsables de companyies artístiques que estaran els dies del festival a Gandia per a conéixer les noves propostes que presenten les companyies d’art de carrer.

La majoria dels professionals inscrits són de la Comunitat Valenciana, però també assistiran a la Fira programadors de diverses Comunitat Autònomes com ara Castella- Lleó, Aragó, Illes Balears, Múrcia, Andalusia, Galícia o Catalunya. La fira d’arts escèniques MIRA arrancarà el pròxim 1 d’abril amb una taula redona per analitzar la realitat del teatre de carrer al segle XXI i donarà pas a un intens cap de setmana en el que podrem gaudir de 15 espectacles artístics que inclouran representacions teatrals, dansa, circ, música, instal·lacions o accions itinerants, seleccionades d’entre les més de 160 propostes artístiques presentades a la convocatòria. Pel que fa a la procedència de les companyies participants, dos són valencianes, 11 són de diferents comunitats autònomes i altres dos internacionals. Destaca en aquesta edició que 11 dels 15 espectacles són estrenes, de les quals 10 són estrenes a la Comunitat Valenciana i un altre és estrena absoluta nacional.