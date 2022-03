Palmera serà seu d’un projecte impulsat pel Ministeri d’Educació

L’Ajuntament de Palmera posa en marxa la iniciativa formativa Aula Mentor, un extens programa formatiu del Ministeri d’Educació i Formació professional obert a persones adultes. Esta formació és flexible i a distància a través d’internet. S’ofereixen més de 200 tallers organitzats en àrees formatives i dissenyades amb l’objectiu de millorar les competències personals i professionals dels destinataris.

Estos cursos es realitzen a través de www.aulamentor.es i l’Ajuntament de Palmera ha habilitat l’aula de la biblioteca municipal per a totes aquelles persones que no posseeixin ordinador o internet a casa. A més, a la Biblioteca de Palmera s’informarà sobre l’oferta de cursos formatius i es resoldran els dubtes de totes les persones interessades, així com dels alumnes.

Els cursos tenen un cost de 48 euros amb possibilitat de fer recàrregues addicionals (24 euros/mes), en funció del temps que necessiti cadascun per acabar el curs. Obert el termini d’admissió de matrícules per a cadascun.

Els interessats poden consultar tota la informació al telèfon: 673377834 o pell correu electrònic bibliotecapalmera@gmail.com. També es pot consular a la Biblioteca Municipal.