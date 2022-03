Gandia presenta moltes oportunitats per al desenvolupament dels negocis. Per això s’ha creat Gandia Empresarial, una iniciativa del govern local per promoure l’atracció d’inversions a la ciutat. Es tracta d’un servei d’acompanyament a l’inversor privat i a empreses, nacionals i estrangeres, que estiguen interessades a operar i expandir les activitats a la ciutat de Gandia.

Què és Gandia empresarial?

Gandia Empresarial és una web de serveis dirigits a les empreses de Gandia i de fóra del nostre territori amb la idea de promoure les oportunitats que ofereix la nostra ciutat per al desenvolupament dels negocis. Per això es va crear Gandia Empresarial, una iniciativa del govern local per a promoure l’atracció d’inversions en la ciutat.

Quin tipus de serveis ofereix?

Hi ha dos tipus de serveis: d’una banda, dirigits a facilitar la inversió amb informació sobre les oportunitats que ofereix la ciutat; acompanyament en la posada en marxa dels seus projectes; intermediació en la localització de serveis municipal de suport específics..; assistència en l’adquisició de sol industrial i ajuda en l’obtenció de les llicències o permisos necessaris per a realitzar la inversió. Després de la inversió continuem donant suport fent, per exemple,la connexió amb els actors clau de l’entorn local, autonòmic i estatal per al desenvolupament de la inversió; reclutament i selecció de recursos humans per a l’empresa inversora o suport en procés de constitució de l’empresa...

Com es treballa en aquesta web en relació amb les diferents àrees empresarials i polígons industrials de Gandia?

Des de la web es presenten, de moment, les dos àrees empresarials de Gandia més desenvolupades, com són Alcodar i Benieto: quin tipus d’especialització empresarial tenen; els serveis i els locals que estan disponibles... Amb una fitxa d’informació detallada de cadascú i la descripció bàsica dels serveis lligats a cada polígon industrial. A més, aquesta web pretén ser una eina escalable, on en el futur es continga tota la informació relativa a la resta d’àrees industrials de la ciutat: el Rajolar, Sanxo Llop i el Zentro. En aquest sentit, ja estem treballant amb els diferents actors i associacions empresarials per tal de recollir la informació detallada dels negocis i empreses que s’hi localitzen i realitzar l’inventari pertinent. A més, anualment, des del departament ens encarregarem d’impulsar l’actualització d’aquest catàleg digital de les empreses, negocis i naus industrials existents en les àrees empresarial.

Com es dona suport a l’empreniment des d’aquest servei web?

La web es complementa amb una sèrie d’eines dirigides a les persones que volen emprendre un negoci. La normativa municipal en matèria d’empresa; eines per a la persona emprenedora per a fer-se un plan d’empresa; diagnòstics i altres recursos procedents de distintes administracions públiques i empresarials de suport a l’emprenedoria. En aquest sentit, la web connecta amb el servei municipal de suport a la creació d’empresa d’Urbalab Gandia i a la Oficina de Projectes Europeus. Per altra banda, també es pot trobar tota la informació relativa a ajudes i subvencions necessàries per a la millora de la competitivitat empresarial.

El contingut s’actualitzarà permanentment...

Exacte, tenim encetada una dinàmica de treball amb les associacions empresarials per a l’actualització constant d’aquesta informació i anar ampliant amb altres recursos informatius d’interès per a les empreses i àrees industrials.

Parlem de les àrees industrials i de l’aposta de l’Ajuntament de Gandia per la seua modernització i competitivitat. Recentment han eixit publicades les bases per a les ajudes de la Conselleria d’Economia Sostenible i Sectors Productius a través de l’IVACE. S’hi han acollit?

Sí, som de les poques ciutats que hem aconseguit subvenció en tres convocatòries, amb una inversió de més de 2 milions d’euros. Amb aquesta nova línia d’ajudes a que ens hem acollit continuarem avançant dins el Pla d’acció de Polígons Industrials 4.0, amb l’objectiu d’aconseguir la catalogació màxima d’àrees industrials avançades. En 2021 vam realitzar obres amb un import de 361.000 euros finançades en un 60 % per l’IVACE i un 40 % pel consistori per tal d’augmentar la competitivitat de les dues zones industrials. En el cas del polígon Benieto, es tracta de la quarta intervenció, després de les obres d’accés amb la carretera nacional, la millora del sistema de clavegueram, la via de sortida. En 2020, l’actuació va comptar amb un pressupost de 180.000 euros, per la qual cosa en els darrers quatre anys s’ha invertit més d’un milió d’euros a la zona. Pel que fa al polígon Alcodar, on s’han invertit 181.000 euros, la principal actuació ha estat l’adequació de l’actual ramal d’eixida cap a la carretera de València per millorar la seguretat. En la convocatòria de 2022, com a novetat, presentem un projecte per a una nova àrea industrial: el Rajolar, molt important perquè inclou la seu principal de Vicky Foods (abans Dulcesol). Entre els tres projectes (Alcodar, Benieto i Rajolar) optem a una subvenció al 100 % de 600.000 euros, 200 mil per a cada àrea industrial.