El hospital Francesc de Borja de Gandia no registra hoy ningún paciente Covid en su servicio de la UCI. Esta situación no se daba desde el 28 de abril del año pasado, por lo que hace casi un año que el servicio de pacientes críticos no estaba libre de la enfermedad del coronavirus.

Durante la sexta ola, el centro llegó a contar con una decena de personas ingresadas en este servicio, mientras que el momento en que más enfermos hubo fue durante la tercera ola, cuando se superaron la treintena, en enero del año 2021.