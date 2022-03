La música, protagonista en «Cultura als Barris» de Gandia

El regidor de Cultura, Nahuel González; la tècnica de Cultura de l’Ajuntament de Gandia, Amanda Cerdà; els integrants del grup Indie K, Adrià Tarrasó i Víctor Boscà, i la representant del cor Carmesina, Pilar Giménez, han presentat una nova edició de «Cultura als Barris». La música serà la protagonista del cicle amb tres concerts de grups locals que se celebraran una vegada al mes d’abril a juny, a diversos barris de la ciutat.

El programa s’iniciarà este dissabte, 2 d’abril a les 19 hores al Centre Social de Marxuquera amb l’actuació de Johnny Grothier & Román Magnanelli.

El segon concert, que estava programat i es va ajornar per la pandèmia, es portarà a terme el 21 de maig, a les 19 hores, a la Quadra de Beniopa per part del Cor Carmesina, format per xiquets i xiquetes majoritàriament del mateix barri.

Esta edició de Cultura als Barris conclourà el 18 de juny a la plaça El·líptica amb el concert de Sapena i Indie K. El primer és un grup de rap i el segon un grup que barreja el pop-rock-indie.