La promotora señala la zona elegida como la única posible para el glámping de Gandia

En la playa de Gandia solo existe un lugar donde se pueda instalar un glámping o cámping de lujo como el que promueve la empresa Sunny Resorts que reúna la suficiente superficie, proximidad a las zonas turísticas y al casco urbano. Y ese lugar no es otro que el delimitado, aproximadamente, en el espacio comprendido entre la zona de Cartonajes Unión y l’Alqueria del Duc. Porque es allí, y solo allí, donde se pueden encontrar reunidos 188.707 metros cuadrados, casi todos en Suelo No Urbanizable Común, y en las condiciones necesarias para albergar el resort turístico.

Esa es la respuesta de la promotora de este proyecto, en el que se invertirían más de diez millones de euros, al último informe de la Generalitat, emitido por el Servicio de Infraestructura y Paisaje, que desaconsejaba autorizar la Declaración de Interés Comunitario, necesaria para aprobar la construcción del glámping.

Aunque abordaba diversos aspectos, lo más importante de ese informe de la Generalitat era que la promotora no había justificado suficientemente la ubicación elegida y que no había argumentado por qué el glámping no se puede situar en otro espacio en el que sus instalaciones y su futuro funcionamiento representaran un menor impacto ambiental.

Sunny Resorts no solo recoge el guante, sino que responde con contundencia. El suelo disponible del entorno de la playa de Gandia, que es el lugar donde una instalación así sería rentable y atractiva, o es urbano, o está protegido, o muy cercano a áreas sensibles que tendrían un impacto más acentuado en los espacios naturales.

Como alternativas, Sunny Resorts señala dos lugares. Uno, al norte, entre el Marjal de la Safor y la carretera que cierra la zona urbana de la playa. El otro, al sur, cerca del casco urbano de Daimús. En ambos casos argumenta que, por distintos motivos, no son aptos para el glámping.

Dice la promotora que precisamente por eso se ha tenido que elegir el espacio entre Cartonajes Unión y l’Alqueria del Duc, dejando libre de toda construcción y de usos los 15.246 metros cuadrados de Suelo No Urbanizable de Protección incluidos en el conjunto de esa superficie de 188.707 metros cuadrados. En el resto de la parcela la ley sí que permite actuar, y, como se ha señalado en anteriores informes, el proyecto del glámping ya ha sufrido varias modificaciones para minimizar el impacto ambiental y visual, al tiempo que se han añadido proyectos alternativos para reducir el consumo energético.

Una batalla administrativa

Entre esas modificaciones figura una aminoración del conjunto del glámping, que ha pasado de las cerca de tres mil plazas iniciales a 2.279, según el último proyecto planteado por la promotora. Y dice Sunny Resorts que, precisamente por la proximidad a la playa y la ciudad de Gandia, el resort que quiere construir no supondrá un problema de tráfico porque los usuarios, o al menos la mayoría, llegarán con sus coches y los estacionarán allí para moverse posteriormente en medios ecológicos o a pie.

El interés de la promotora en poder desarrollar un proyecto que, según asegura, sería único en la Comunitat Valenciana, e incluso en el Mediterráneo español, está suponiendo todo un reto para los técnicos que redactan los informes para la Generalitat y para la propia Sunny Resorts.

Al final, y tras analizar la documentación, los argumentos y la afección al medio natural que una obra y actividad así conlleva, será la Generalitat la que decida si autoriza, y en qué condiciones, el proyecto que, en Gandia, defienden todos los partidos políticos con representación en el ayuntamiento salvo el de Compromís-Més Gandia Unida, que lo rechaza.