Les biblioteques celebren el Dia del Llibre Infantil i Juvenil

Oliva celebra demà divendres la primera trobada de portes obertes d’associacions i entitats sense ànim de lucre del municipi, un esdeveniment que pretén servir d’aparador perquè la ciutadania puga conéixer de primera mà i en un espai comú la gran oferta associativa de la localitat.

L’encontre se celebrarà de 17 a 20 hores, en el passeig de l’Alcalde Juan Sancho (enfront del Mercat Municipal), on les associacions disposaran d’aparadors amb taules cedides per l’Ajuntament, on podran exposar les infografies i fullets de les activitats, també disposaran de formularis d’inscripció i venda de detalls i manualitats per a recaptar fons.

Clubs esportius, entitats sociosanitàries, federacions festives, grups de teatre, la banda de música, associacions veïnals i associacions animalistes tindran el seu expositor.

Les biblioteques de barri i la Biblioteca Infantil de Gandia celebren esta setmana el Dia del Llibre Infantil i Juvenil. Cada dia es descobrix un dels cinc àlbums que composen «ZOO il·lustrat», una col·lecció de cinc llibres amb cançons del grup gandià, ZOO, il·lustrades per artistes del territori i amb material didàctic per a desenvolupar la creativitat i fomentar el joc inclusiu, la creativitat i la relació amb l’entorn.

El 6 d’abril tindrà lloc la trobada final a la Biblioteca Infantil. Des de l’1 al 30 d’abril, exposició al claustre de la Biblioteca Central: «Dibuixos que parlen de contes» per l’alumnnat de l’acadèmia Fer Art. El 2 d’abril, Dia del Llibre Infantil i Juvenil, hi haurà dos activitats: un minigolf musical en la plaça Rei Jaume I i la presentació del llibre infantil «Una Carta», d’Irene Verdú a la Biblioteca Infantil a les 12 hores.