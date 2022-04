L’Alqueria enceta demà les activitats del mes del llibre

L’Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa ha organitzat una sèrie d’activitats per a celebrar el mes del llibre. La programació comença demà dissabte amb un mercadet de llibres i un taller Punt de llibre de 10.30 a 13.30 hores a la Plaça Major.

Per tal de fomentar l’adquisició de llibres la regidoria de Cultura subvencionarà la compra d’un llibre per a l’alumnat matriculat al C.P. Sant Pere Apòstol i l’escola infantil El Bressol dels Menuts.

També demà, a les 20.15 hores, en el Parc Oest hi haurà el tercer recital poètic «Versos llunàtics a boqueta de nit» per part dels alumnes del poble acompanyada per una peça musical a càrrec de familiars.

El divendres 22 hi haurà cinefòrum i una nit a la biblioteca mentre que el divendres 28 s’ha organitzat un taller literari per adults.