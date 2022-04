La «Primavera» del Teatre Serrano inclou a dos grups amateurs de Gandia

El regidor de Cultura, Nahuel González, i el director i tècnic del Teatre Serrano, Joan Fuster, han presentat la programació de la campanya de «Primavera». Es tracta d’un conjunt de huit obres, que es representaran entre el 8 d’abril i el 19 de juny.

La novetat que presenta la programació és l’aposta pel teatre amateur de la ciutat, «ja que era una demanda històrica dels col·lectius teatrals de Gandia», destaca el regidor. Els grups en qüestió són Xirimiri Teatre i Ambfiteatre.

Però la companyia que encetará la programació el 8 d’abril és Olympia Metropolitana amb l’obra «El mètode Grönholm».

El 29 d’abril serà el torn d’«Acampada», de Pont Flotant, que tracta sobre la diversitat funcional en molts àmbits.

El 14 de maig es donarà pas a l’espectacle de Exlímite sobre l’amistat i la discriminació, «Los Remedios», que ha rebut el Premi Revelació en els Max de les Arts Escèniques.

El 21 de maig serà la companyia amateur de Gandia, Xirimiri Teatre, qui represente la seua obra «Amort».

El 27 de maig es podrà vore «Encara hi ha algú al bosc», una obra sobre la violència de gènere als Balcans, amb la presència d’Ariadna Gil que, a més, serà complementada amb una exposició al voltant de l’espectacle i un documental amb el mateix títol.

En el mes de juny hi hauran tres espectacles, un d’ells el 4 de maig amb Jacob Gómez, el ballarí natural de Xeresa, que mostrarà la seua obra «Meohadim».

També es representarà el 10 de juny un musical de la companyia Barco Pirata que té com a títol «Castelvines y Monteses» en la què es fa una versió de Romeo i Julieta. I per últim, l’altra companyia amateur gandiana, Ambfiteatre, serà qui actue per presentar «Angoixa» el dia 19 de juny.

Les entrades per els espectacles es podran adquirir a la Casa de la Cultura de Gandia, a Instanticket i a la taquilla del Teatre Serrano per un preu que oscil·la entre els 6 i els 10 euros.