Costas eleva al ministerio un informe para declarar la playa de Tavernes zona de emergencia

La pelota está en el tejado del Ministerio de Transición Ecológica. El departamento que dirige Teresa Ribera es ahora el que debe decidir si concede, o no, la declaración de emergencia a la zona de la playa de Tavernes de la Valldigna. De ser afirmativo, se podrá activar de forma inmediata el mecanismo que permitirá llevar a cabo una actuación urgente que consistirá en verter arena en aquellos puntos más dañados por el último temporal.

Esa es la situación que trasladó ayer Antonio Cejalvo, jefe de la Demarcación de Costas en la Comunitat Valenciana, al alcalde, Sergi González, y el resto de concejales tanto del Gobierno local, entre los que estaban la de Turismo, Lara Romero, Medio Ambiente, Mónica Palmolares o Urbanismo, Josep Llàcer, como de la oposición, en una reunión que tuvo lugar en el consistorio. A la misma también acudieron en representación de la Generalitat Antoni Such, director general de Administración y Francisco Molina, Delegado Territorial de Presidencia en la provincia de Valencia.

Cejalvo explicó que el organismo que dirige ya ha elaborado un informe sobre la situación actual de la playa de Tavernes, tanto en el tramo de la Goleta como en el de la zona del San Bernardo y Santana, que han sufrido importantes daños al llevarse el mar la arena. Sin embargo, no quiso dar por hecho que se declarará la situación de emergencia, ya que es una decisión que ahora está en manos del Miteco. Se trata prácticamente de la misma información que ya había trasladado al alcalde la pasada semana por teléfono. Por tanto será en Madrid donde, tras estudiar el informe elaborado por los técnicos de Costas, se tome la decisión.

El ministerio no ha cuantificado ni en cantidad de arena ni en inversión la posible actuación

En caso de que se acepte, Costas llevará a cabo una actuación de emergencia, que, en todo caso, aún no está cuantificada, ni en cantidad de material que se depositará ni en inversión. Lo que sí que dejó claro el máximo representante de Costas a la administración vallera es que no será nunca antes de Semana Santa, por lo que el objetivo se dirige ahora mismo a intentar salvar la temporada turística del verano.

En caso de la administración estatal no acepte la propuesta, el municipio estará delante de un problema mayúsculo que puede acabar por causar mucho daño a la imagen de la playa, ya que prácticamente podría dar por perdida la temporada estival.

Tras la reunión, Cejalvo y el resto de la comitiva realizó una visita a la zona más dañada. Lo hizo, además, en un día en que el mar volvía a azotar con fuerza contra las viviendas de primera línea, por lo que pudo comprobar de primera mano el desastre causado por los temporales en este punto del litoral valenciano.

"No es suficiente"

En declaraciones a Levante-EMV, el alcalde, Sergi González, valoró "positivamente" que el jefe del organismo haya acudido a Tavernes a conocer de primera mano los daños pero, al mismo tiempo señalaba que "no es suficiente" y lamentaba que "no hemos podido arrancarle el compromiso de que se van a hacer esas actuaciones de emergencia que reclamamos". El primer edil reconoce que el proceso está siendo "más lento de lo que querríamos" porque "no va a estar para Semana Santa y eso nos causa gran impacto" y también que "esperaba más de la reunión porque pensaba que nos confirmaría que empezaban las actuaciones en breve y no ha sido así".

Por su parte, el director general de Administración, Toni Such, mostró la "gran preocupación" que existe tanto desde la Generalitat como de Presidencia por los daños que ha causado el temporal "a nuestras playas y el deterioro que existe del arenal".

El representante del Consell explicó que el presidente, Ximo Puig, está en contacto con el Ministerio de Transición Ecológica y con Costas para "que sean conscientes de la necesidad de afrontar esta cuestión de forma rápida". En ese sentido, la administración autonómica ha reclamado "medidas urgentes" de regeneración de las playas "de cara a la temporada turística que es fundamental para nosotros", ya que "ninguna zona litoral se merece estar así". Por otra, Such recordaba que el MITECO ha adjudicado recientemente la redacción del proyecto de regeneración de las playas de la Goleta en Tavernes y el Brosquil, en Cullera. Such confía en que el Gobierno decretará la emergencia y se podrá actuar en breve en la playa de Tavernes.