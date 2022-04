La tercera edició de la Fira d’Arts de Carrer (MiRA) que s’ha celebrat este cap de setmana a Gandia ha estat tot un èxit. Tant, que té assegurada la seua continuïtat per al que ve i els pròxims anys. Així ho assegura el director general de Politica Festiva, Joan Muñoz, que, valorant-la, diu que «la Fira MiRA ha vingut per a quedar-se».

L’objectiu s’ha complit totalment i l’esdeveniment ha estat un mercat-aparador de propostes artístiques per a que els programadors culturals de tot arreu pugueren triar i contractar l’oferta més adient als seus interessos. De fet, han estat quasi setanta els professionals que s’han inscrit per a participar en esta edició, entre programadors, distribuïdors o responsables de companyies artístiques.

Els quinze grups o companyies seleccionats enguany han presentat les seues propostes en llocs com la Plaça del Tirant, Plaça de l’Escola Pia, Jardí de la Casa de la Cultura, Plaça Prado, Plaça del Rei Jaume I, Plaça Sant Josep, Palau Ducal i Plaça Major. A pesar d’un ambient més fred del que és normal per l’abril, els espais d’exhibició sempre han estat plens de gent, de majors i menuts, que han disfrutat amb els espectacles de circ modern i tradicional, humor, jocs, dansa, teatre de carrer, entre d’altres. «La pretensió era que la gent disfrutara i això s’ha aconseguit», destaca Joan Muñoz, al preguntar-li per la MiRA.

Trobada artistes-programadors

El director general de Política Festiva de Gandia afegix que «els programadors de tota Espanya se n’han anat molt contents per la qualitat dels espectacles i per lo bé que els hem tractat a la ciutat». De fet, explica Muñoz, «dissabte ferem una fideuà per a tots, artistes i programadors, en una trobada en el jardí de la Marquesa, on es va fer negoci, que també és el que es pretén».

L’oratge i les millors circunstàncies de la pandèmia en relació a l’any passat han afavorit molt l’èxit, reconeix Joan Muñoz, qui vol aprofitar les seues declaracions a Levante-EMV per «donar-li les gràcies a cadascú dels assistents a tots els espectacles perquè s’ho mereixen. Dissabte de nit feia molt de fred al Prado i allí estava ple de gent, que es mereix un premi».