La Safor dona un pas més com a destí turístic sostenible i intel·ligent mitjançant l’incorporació de ferramentes que tenen com a objectiu reduir l’impacte ambiental i millorar l’accessibilitat dels turistes gràcies a l’ús de la tecnologia.

El propòsit principal, com destaquen des de l’entitat comarcal, és desenvolupar una oferta tematitzada que estructure els recursos turístics des d’un punt de vista vertebrador. És a dir, sota la perspectiva patrimonial, històrica i dels espais naturals dels municipis de la Safor.

Així, Inventrip —plataforma desenvolupada per l’empresa Sismotur— és una ferramenta que ofereix nombrosos avantatges competitius, tant és així que més de 60 destinacions espanyoles i portugueses ja l’han inclòs a la seua oferta turística. L’App compta amb un sistema d’organització del recursos turístics per mitjà de la geolocalització i la interconexió amb els turistes mitjançant balises amb tecnologia «Beacon» disposades en els senyals de cada itinerari.

Altra de les característiques més significatives d’Inventrip és la connectivitat sense dades a través de dispositius mòbils Android i iOS.

Així, planificar de manera senzilla i ràpida un viatge i compartir-lo a través de qualsevol mitjà en línia està a l’abast de tots els usuaris i usuàries de la plataforma, que poden accedir a informació sobre activitats, serveis turístics i recursos de les destinacions que visiten.

I és que, el model de dades estructurades que inclou permet gestionar-les, difondre-les i distribuir-les per millorar l’experiència. A més a més, aquesta informació està disponible en cinc idiomes diferents: castellà, valencià, anglés, francés i alemany. Com s’utilitza? Els turistes poden accedir als recursos de la plataforma de dues maneres.

D’una banda, a través del web de l’App, que està enllaçada a l’espai de la Mancomunitat de la Safor. D’altra, ja en el destí es pot consultar l’oferta turística del mateix gràcies a la gran base de dades d’Inventrip, que es pot descarregar de forma totalment gratuïta.

Propostes amb possibilitats

Els turistes que visiten un destí busquen experiències diferents, volen conéixer la història que s’amaga darrere de la muralla d’un castell, de la finestra d’un palau o en la calçada d’un centre històric.

La creació de continguts i tematització de les rutes permet millorar l’experiència i prolongar les estades, que van descobrint les possibilitats que s’obrin davant ells i elles tant en la planificació del viatge com durant el recorregut dels itineraris. Atesa l’estructura turística de la Mancomunitat de la Safor, l’eina busca adequar-se de manera coherent a la pròpia oferta, facilitat l’elecció per part del visitant i potencia el recorregut per tots el municipis de la comarca. Així, dona resposta a l’objectiu d’oferir una visió àmplia i completa que no prioritze un territori sobre un altre, a més d’impulsar l’enteniment de cadascun d’ells com una unitat històrica i geogràfica singular en la qual tots els recursos tenen entitat i es complementen.

Algunes de les rutes proposades a l’aplicació són, entre altres, la Via Verda del Serpis, des de l’Orxa fins a Villalonga, o una visita als Merlets de l’Islam, amb més de set segles d’antiguitat.