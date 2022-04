La Safor en 5 rutes per app o web

La Safor continua apostant per convertir-se en una destinació turística sostenible i intel·ligent. Per a això, ha posat en marxa un nou projecte que oferirà a tots els visitants de la zona una ferramenta que marca la diferència respecte a les què s’han creat fins ara. Ha sigut la Mancomunitat de Municipis de la Safor qui ha organitzat la seua oferta amb cinc rutes que seran tematitzades amb recursos turístics dels 31 municipis que formen part de la comarca.

Per a poder conéixer estes rutes és necessari accedir a la plataforma Inventrip que oferix més de 60 destinacions turístiques d’Espanya i Portugal. Les rutes que es poden realitzar en la Safor estan també explicades per mitjà d’un vídeo de presentació en què s’inclouen imatges d’un dron, fotografies d’uns 12 punts geolocalitzats i explicacions de cada un d’ells. La informació que s’aporta sobre cada una d’estes rutes estan accessibles en cinc idiomes, com són el valencià, castellà, anglés, alemany i francés. Encara que este detall mostra un gran interés d’internacionalitzar el projecte, també es busca promocionar el turisme nacional, autonòmic i provincial.

Els recursos turístics que formen part de la comarca s’han estructurat de manera que els visitants obtinguen una visió àmplia de l’oferta de tots els municipis, ja siga des de la perspectiva de patrimoni, de la naturalesa i també de la història. Entre les rutes que s’han creat es troben «Els merlets de l’Islam» en la que es podran visitar castells de l’època musulmana i «Els temperes del poder diví i terrenal», que es centrarà en palaus, esglésies i monestirs. «La Ruta del coneixement» es basarà en museus de tota classe, en el cas de «La naturalesa al teu abast» seran visites a l’aire lliure i en «Xicotetes joies de la Safor» s’acudirà a construccions tradicionals.

La plataforma global de turisme digital que s’ha triat per a este projecte és compatible amb ordinadors, tablets i també telèfons mòbils. Està disponible per a IOS i Android i donarà l’oportunitat a tots els interessats a planificar de forma senzilla i ràpida un viatge i, a més, compartir-ho en qualsevol mitjà en línia. La nova aplicació s’aconseguix de manera gratuïta, funciona amb tecnologia Beacon, la qual cosa permet no haver d’utilitzar les dades del seu dispositiu, i permet veure en quins llocs tindran disponibilitat per a poder menjar o dormir.

Tota esta informació pot ser consultada a través del codi QR, Targetes NFC i Beacons que poden trobar-se en el material publicitari imprés i en les senyalitzacions turístiques per als usuaris. En elles, es podrà consultar contingut sobre els recursos, les diferents activitats així com els serveis turístics segons la gestió que realitzen els tècnics del destí.

Esta plataforma forma part d’una estratègia global, tant a nivell nacional com de la Unió Europea, amb l’objectiu de millorar la competitivitat dels destins que trien els turistes i, amb això, conéixer els gustos i perfils dels usuaris. Açò permetrà que s’optimitze l’oferta turística i que es puga anar modificant l’estratègia que estan duent a terme amb la intenció de millorar la seua competitivitat i sostenibilitat.

La presidenta de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, Assumpta Domínguez, ha mostrat la seua satisfacció per que esta nova plataforma, «ens permet dispensar una millor atenció als nostres visitants i ens ajuda a aprofundir en la nostra estratègia de Destinació Turística Intel·ligent. En aquests moments s’està produint una reestructuració del sector turístic; nosaltres continuarem treballant per a aprofitar els recursos que la Unió Europea, a través dels fons Smart, estan posant a la disposició dels municipis i mancomunitats. Volem oferir un turisme més sostenible, més atractiu i de major qualitat, que tinga com a resultat un increment continuat de la satisfacció del visitant».