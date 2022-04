Ángeles Roig Mascarell. Esta veïna de Vilallonga ha complit este dimarts 100 anys i, envoltada dels seus familiars, ha rebut la visita de l’alcalde, Romá Garrigós, que li ha fet entrega d’una placa commemorativa de l’aniversari així com d’un ram de flors. Tot i la seua edat, fins no fa molt de temps era molt aficcionada a la lectura i habitual veure-la llegint i prenent el sol al Raconet de Masiana on resideix i on el retor tenia previst celebrar una missa de campanya en honor seu. A la dreta, la dona centenària, informa J. A. Roselló.