Durante los dos últimos años, la Sanidad se ha convertido en el centro de la gestión política por la irrupción de la pandemia. Aunque la competencia es mayoritariamente autonómica, ¿cuál ha sido el papel del Ayuntamiento de Oliva durante la pandemia?

La sanidad se ha convertido en el centro de nuestras vidas; la pandemia ha dirigido nuestro día a día, y como no, también en cuanto a la gestión política.

Creo que el papel que ha asumido el Ayuntamiento ha sido el de ponerse al servicio de las necesidades de la sociedad en cada momento: en un principio, coordinando los movimientos ciudadanos de confección de mascarillas; más adelante, asumiendo un importante papel en la difusión de la información, ayudando a la ciudadanía a entender cada nueva normativa y cada paso a favor de la nueva normalidad para que fuera lo más certero posible y en todo momento, poniendo a disposición del Centro de Salud todos los recursos que teníamos a nuestro alcance.

La suspensión de las reglas fiscales y la situación saneada de nuestro Ayuntamiento nos permitió poder destinar todos los recursos económicos necesarios a la lucha contra la pandemia.

Por supuesto, y a título personal, he de agradecer la gestión de la Generalitat Valenciana, la valentía tomando según que decisiones, por impopulares que fueran, ha sido clave para minimizar el impacto del virus y lo cierto es que nos han facilitado el trabajo a los municipios.

Hay que tener en cuenta que Oliva es una zona turística de gran afluencia, ¿cómo afecta esto a la gestión de la sanidad municipal?

Oliva dispone de un centro de atención a desplazados en el núcleo urbano de la playa que no ha cesado la actividad en la época estival durante los dos años de pandemia, por lo que el servicio en la época turística no se ha visto comprometido. Lo que mucha gente no sabe es que además este edificio ha servido como espacio administrativo para los propios sanitarios durante los meses más complicados.

Ahora que parece que ese momento ha pasado, se está trabajando junto con la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública para atender una reivindicación de los vecinos del sector, recuperar una asistencia médica continua para los ciudadanos que residen todo el año en la playa.

De cara a la inminente Semana Santa y al verano, ¿pueden los turistas que visiten Oliva estar atendidos en caso de necesidad?

El Centro de Salud Jaume Roig tiene la capacidad para poder atender el aumento de población que se prevé las próximas semanas, aun teniendo también que asumir algunos servicios que en origen se prestaban en Sant Francesc, ya que los protocolos de circulación Covid han obligado a redistribuir activos. En verano que el aumento de población es mayor, contaremos nuevamente con el Centro de la playa.

En octubre del pasado año, la Generalitat Valenciana anunció la construcción de un nuevo centro de salud para Oliva, con una inversión de 3,4 millones de euros; ¿en qué momento se encuentra el desarrollo del proyecto y cuáles son los plazos previstos?

Lo cierto es que se ha avanzado mucho en esta legislatura al respecto del nuevo centro de salud, el pasado mes de junio la Generaliat incluyo el centro de Sant Francesc II en el Plan Crèixer+, una inversión de 658 millones para la mejora de las infraestructuras sanitarias de la Comunidad Valenciana.

A partir de ahí, ya tenemos en el Ayuntamiento el proyecto básico y ahora mismo se está redactando el proyecto de ejecución para poder licitar las obras, que se prevé que puedan estar en marcha el primer trimestre de 2023.

¿Cuáles son las características de este nuevo centro de salud?

Pese a tratarse de un consultorio auxiliar, contará con 1.946,07 m2 de superficie construida, distribuidos en dos edificaciones, una destinada a centro de salud, de planta baja y una altura, y un edificio auxiliar para el SAMU.

En planta baja, aparte del espacio de control y recepción, existen una serie de áreas pensadas para funcionar de manera independiente: pediatría, extracciones periféricas, trabajo social y el área administrativa. En planta primera se sitúan las áreas de medicina general, y la maternal; aparte de los almacenes.

El edificio SAMU funcionará de forma autónoma, aun cuando el resto de centro esté cerrado, contará también con un acceso independiente. Para el correcto estacionamiento de la ambulancia, se diseña un espacio destinado a esta en doble altura.

¿La construcción del nuevo centro de salud responde a una reivindicación histórica de la localidad?

Así es, el actual centro de Sant Francesc nació para cubrir las necesidades de aquel momento, ubicado en un barrio obrero con un elevado porcentaje de población de edad avanzada. A día de hoy la ciudad ha crecido y con él las necesidades en materia de sanidad.

El sector XV es uno de los barrios con una mayor tasa de población de toda la ciudad y existe la necesidad de tener una infraestructura sanitaria que pueda prestar el correcto servicio a la parte sud de la ciudad, ampliando la asistencia que ya se prestaba e incluyendo nuevas especialidades.

Si bien el proyecto venía iniciado desde 2005, se encontraba en una situación de bloqueo, por lo que cuando accedí al gobierno en 2019, para mi era una absoluta prioridad. Así pues, tras varias reuniones a las que me acompañó la vicealcaldesa, Ana Morell, finamente la Conselleria accedió a retomar el proyecto y darle luz verde. Es una gestión de la que no puedo estar mas satisfecho, ya que como comentaba ya tenemos el proyecto básico y se prevé que las obras estén en marcha en unos meses.

En este sentido, no puedo más que agradecer a Concha Andrés, Secretaria autonómica de Eficiencia y Tecnología Sanitaria y a Jaume Peris, Director general de Alta Tecnología, Inversiones e Infraestructura, por el eficaz trabajo en el reinicio de la infraestructura, por atender a mis demandas en cada reunión y como no, por la inclusión en ese plan de inversiones autonómico.

Desde el consistorio, ¿qué otros servicios de salud se considera que tendría que tener el municipio?

Si algo positivo ha dejado la pandemia es la importancia que ahora damos a la salud, en el más amplio sentido de la palabra; no entendiendo solo como la falta de enfermedad, sino como promoción de la misma.

Creo que sería muy importante poder facilitar la atención en materia de salud mental a las personas que lo requieran. Es un tema que ha pasado de tratarse tradicionalmente como un estigma, a poder hablar de ello abiertamente. Las inquietudes y la sociedad cambian y hemos de adaptarnos, estamos moviéndonos hacia un modelo dónde los tratamientos en materia de salud mental serán una parte más de la atención primaria, pero para ello se necesita de la implicación de las administraciones, y de la aceptación social.

El presupuesto de la Generalitat para el año en curso ha mantenido el crecimiento en lo que respecta a Sanidad, siendo este el departamento con mayor consignación. Reforzándose la salud mental con hasta 116 millones de euros, de los cuales 28,54 millones se destinarán a infraestructuras y centros de media y larga estancia. Creo que ya es una declaración de intenciones que estoy seguro tendrá continuidad en el tiempo.

A pesar de la limitación de las competencias en el ámbito de la sanidad, ¿qué objetivos tienen marcados desde la concejalía?

Un proyecto que estamos trabajando desde la concejalía de salud es el uso que queremos dar al local dónde actualmente se encuentra el centro de Sant Francesc. Una vez finalizado el nuevo consultorio nos gustaría poder destinar el antiguo local para prestar servicios en materia de salud que escapen a la competencia autonómica.

Es un proyecto que se encuentra en fase inicial, pero una de las posibilidades que barajamos seria en materia de nutrición saludable, o también terapias de ayuda a las personas con enfermedades poco comunes, como ya se está haciendo con otras enfermedades como la fibromialgia.

Desde el Ayuntamiento tratamos de colaborar con el tejido asociativo que ya presta este tipo de servicios, aportando recursos para poder prestar conjuntamente un servicio en la ciudad, nuestra intención este año es establecer un convenio con la Asociación de Párkinson de La Safor para poder acercar las terapias a las personas de Oliva que lo necesiten.

¿Cuáles son las últimas iniciativas sanitarias que la concejalía ha llevado a cabo?

Hay diversas líneas de trabajo, con el denominador común de la promoción de la salud en positivo: tratar de educar en aquellas técnicas o hábitos que podemos adquirir para mejorar nuestra salud día a día.

Hace unos meses nos adherimos a la red de municipios saludables Xarxa Salut con el compromiso de desarrollar las acciones de promoción de salud local enmarcadas en el IV Plan de Salud autonómico, ahora estamos impartiendo una serie de charlas formativas para poder conformar la mesa de trabajo de la red.

Por otro lado, estamos trabajando en un programa dirigido a la gente mayor para incentivar la inclusión de actividad deportiva saludable: creación de rutas acompañadas, cursos de uso de los espacios biosaludables de la ciudad… la idea es que sea una actividad orgánica que vaya adaptándose a las necesidades de los usuarios.

Y por otra parte seguimos con las jornadas formativas en torno a la salud: los próximos días, se impartirá al personal de los centros escolares formación en el uso de desfibriladores y primeros auxilios; la Semana de la Salud celebrará este año la sexta edición a finales de año y las jornadas de la nutrición, más enfocadas a unos hábitos alimenticios saludables, se impartirán en unas semanas por tercer año.