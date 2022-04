La Regidoria Benestar Social de l’Ajuntament d’Oliva organitza diversos actes per commemorar el Dia Internacional del Poble Gitano en record del Primer Congrés Mundial romaní/gitano celebrat el dia 8 d’abril de 1971 a Londres, en el qual es va instituir la bandera i l’himne gitano.

Hui dijous, 7 d’abril, hi haurà un monòleg «Una gitana como un castillo», dirigit a tota la població i realitzat per Silvia Agüero. Serà a la plaça del Rebollet a les 18.30 hores. Demà divendres, 8 d’abril es realitzarà la lectura del manifest institucional i de l’Associació Romaní de La Safor a la plaça de l’Ajuntament d’Oliva a les 12 hores amb la interpretació de l’himne gitano «Gelem, Gelem» cantat per Alba Cortés, concursant del Programa «La Voz» 2021.

Yolanda Navarro, regidora de Benestar Social, ha assegurat que amb aquest tipus d’iniciatives es vol donar visibilitat a un col·lectiu molt potent a la nostra ciutat. I a més, que siga un precedent per posar fi a la discriminació al poble gitano.

La regidora també destaca el programa de barris inclusius, que treballa en CPC El Pinet i l’equip tècnic fa una gran tasca per fomentar la inclusió, de forma personalitzada amb diverses metodologies, i també amb programes específics amb les dones gitanes.